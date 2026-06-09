María Trigo 09 JUN 2026 - 14:40h.

Mikel González ha revelado detalles muy interesantes de cómo trabajan con el futbolista

Iñaki y Nico Williams no serán los únicos: las ocho parejas de hermanos en el Mundial 2026

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El estado físico de Nico Williams es una de las grandes preocupaciones tanto de España de cara al Mundial como del Athletic Club, con el que se ha perdido multitud de partidos en la recién terminada temporada debido a diferentes problemas físicos. Todo esto ha propiciado que este martes en una rueda de prensa, Mikel González, director de Fútbol del club bilbaíno, haya hablado muy claro de todo lo que rodea a su jugador.

"Nos preocupa mucho, estamos muy encima de Nico", manifestó al contar que el Athletic, "en coordinación" con los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está "muy encima" de su recuperación y de su estado físico. Y es que Mikel González aseguró que tras la lesión en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda que sufrió el 10 de mayo, el extremo trabajó en Lezama hasta su incorporación a la concentración de España y, desde entonces, reciben "reportes prácticamente diarios" de la evolución del futbolista.

"La coordinación entre los servicios médicos del Athletic y los de la Federación Española es muy alta. Con Nico también estamos en contacto y una vez que pase el Mundial vendrá aquí para seguir con esos tratamientos que estamos realizando para él. No solo por pubis, sino por mantener ese cuerpo preparado para la exigencia de la elite", explicó.

Reconoce un problema con Nico Williams

Y es que justo esa exigencia de la élite es el problema en el que más están trabajando con el jugador, pues se han dado cuenta que su forma de jugar y el alternar tantos partidos con su club y su selección requiere una condición física máxima: "Nico lleva sin hacer una pretemporada completa varias temporadas. Lleva una exigencia altísima con el Athletic y siempre ha solido ir con la selección. Tenemos que trabajar muy fuerte con él para que sea capaz de asumir esas demandas de la competición. Su forma de jugar tremendamente explosiva y lleva al cuerpo al límite. Es un jugador que vive del talento, pero también de la explosividad. Es nuestra responsabilidad y un reto grande volver a ver la mejor versión de Nico. Estamos en ello".

¿Qué pasó con el pubis?

El responsable deportivo apuntó además que la actual lesión muscular "no tiene nada que ver" con la pubalgia que ha lastrado al menor de los Williams hasta que en febrero decidieron parar al jugador y cambiar a otro tratamiento que se prolongó durante un mes y medio: "Creo que nos equivocamos cuando priorizamos la disponibilidad de Nico respecto a pararle y realizar otro tipo de tratamientos más conservadores. Con ese primer tratamiento no fuimos capaces de conseguir su mejor versión compitiendo el fin de semana".

González recordó que, tras ese paréntesis de un mes y medio, el jugador regresó "bien" a comienzos de abril y "empezó a estar en un buen nivel suyo, con impacto en el juego y goles" hasta la lesión muscular que se produjo en el partido frente al Valencia.