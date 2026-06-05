Jorge Morán 05 JUN 2026 - 17:16h.

Habrá hasta ocho parejas de hermanos en el Mundial 2026

La FIFA presenta un nuevo formato para los himnos en el Mundial 2026: así serán los nuevos detalles

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El Mundial 2026 está a punto de empezar. Un torneo con muchas novedades en el que la Selección Española buscará su segunda medalla de oro. Y para ello, Luis de la Fuente ha creado la mejor lista posible, pese a algunas dudas como Lamine Yamal o un Nico Williams que llegará entre algodones a la cita mundialista.

El jugador del Athletic ha tenido una temporada marcada por las lesiones. Pese a ello, su presencia con España era segura y aunque parece improbable, podría incluso enfrentarse a su hermano Iñaki, que representará a Ghana. Una pareja de hermanos que no será la única de un torneo que contará con la presencia de varios parientes cercanos.

Las ocho parejas de hermanos en el Mundial 2026

Nico e Iñaki Williams : mientras el pequeño de los athleticzale representará a España, con la que ya ha ganado una Eurocopa, su hermano defenderá la sangre de su familia, luciendo el escudo de Ghana, de dónde son sus padres.

: mientras el pequeño de los athleticzale representará a España, con la que ya ha ganado una Eurocopa, su hermano defenderá la sangre de su familia, luciendo el escudo de Ghana, de dónde son sus padres. Guelá y Desiré Doue : ambos nacidos en Francia, tan sólo el futbolista del PSG representará a su país de origen. En frente estará su hermano, quién vestirá los colores de una Costa de Marfil que empató en el último amistoso ante los franceses gracias al gol, precisamente, del futbolista del Racing Club de Estrasburgo.

: ambos nacidos en Francia, tan sólo el futbolista del PSG representará a su país de origen. En frente estará su hermano, quién vestirá los colores de una Costa de Marfil que empató en el último amistoso ante los franceses gracias al gol, precisamente, del futbolista del Racing Club de Estrasburgo. Lucas y Theo Hernández : sin salirnos de Francia, seguimos con otros dos hermanos que, estos sí, representarán a los mismos colores. Criados ambos en España, los hermanos Hernández estarán en el equipo de Deschamps para el Mundial 2026.

: sin salirnos de Francia, seguimos con otros dos hermanos que, estos sí, representarán a los mismos colores. Criados ambos en España, los hermanos Hernández estarán en el equipo de Deschamps para el Mundial 2026. Jürrien y Quinten Timber : siguiendo con hermanos que representarán los mismos colores, ahora llega el turno de Países Bajos. El del Arsenal y el del Olympique de Marsella buscarán el título de la mano de Koeman.

: siguiendo con hermanos que representarán los mismos colores, ahora llega el turno de Países Bajos. El del Arsenal y el del Olympique de Marsella buscarán el título de la mano de Koeman. Brian Brobbey y Kevin Luckassen : nacidos en Holanda, estos dos hermanos vestirán distintas camisetas.. Brian, de 24 años y jugador del Sunderland, luchará por Países Bajos, mientras que su hermano, de 32 y del Argeș Pitești, estará con Ghana.

: nacidos en Holanda, estos dos hermanos vestirán distintas camisetas.. Brian, de 24 años y jugador del Sunderland, luchará por Países Bajos, mientras que su hermano, de 32 y del Argeș Pitești, estará con Ghana. John y Harry Souttar : aunque ambos nacieron en Escocia, sólo uno de ellos lucirá la camiseta de su país de origen. Harry, por su parte, defenderá a Australia en el Mundial 2026.

: aunque ambos nacieron en Escocia, sólo uno de ellos lucirá la camiseta de su país de origen. Harry, por su parte, defenderá a Australia en el Mundial 2026. Laros y Deroy Duarte : uno de los rivales de España, Cabo Verde, contará con la presencia de dos hermanos defendiendo la camiseta de su país.

: uno de los rivales de España, Cabo Verde, contará con la presencia de dos hermanos defendiendo la camiseta de su país. Leandro y Junhinho Bacuna: una de las selecciones con más representantes nacidos fuera de su territorio es Curazao. Y en su plantilla contamos con la presencia de estos dos hermanos.