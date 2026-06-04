Jorge Morán 04 JUN 2026 - 13:16h.

España competirá con Suecia o Noruega

Luis de la Fuente cumple: Ante Irak cuenta con los nueve jugadores de apoyo

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Queda muy poquito para que el balón comience a rodar en el Mundial 2026. Un torneo que contará por primera vez con 48 selecciones, entre las que no se encuentra Dinamarca. Es por ello que desde el país europeo buscan un combinado al que apoyar durante el torneo, siendo La Roja, que juega ante Irak este jueves, una de las favoritas.

Una propuesta que llega por parte de la cadena TV2, quién tiene los derechos televisivos del Mundial 2026 en Dinamarca. A través de un anuncio, la emisora asegura que iniciará un referéndum entre su ciudadanía con la intención de que los daneses elijan a que selección apoyar. Una de ellas es España, quién deberá batirse con Suecia o Noruega.

Para ello han publicado un divertido vídeo en sus redes sociales en el que apelan a la estrecha relación existente entre ambos países. "España lleva mucho tiempo siendo uno de nuestros destinos favoritos", dicen. "Ahora que de todos modos pasamos allí gran parte del verano, quizá podríamos levantar el ánimo juntos", apuntan, pidiendo a los españoles que logren convencer a los daneses. Una publicación que ha superado ya el medio millón de visitas.

La premonición con la victoria de España en el 2008

Esta apuesta de Dinamarca para apoyar a España no es la primera vez que ocurre en un gran torneo. Y es que hace ya años, concretamente en el 2008, Reino Unido comenzó una campaña similar para que sus ciudadanos se abonasen a animar a la Selección Española.

Ese torneo, Reino Unido no contaba con ningún representante en la Eurocopa, Inglaterra incluida, por lo que varios medios de comunicación, con el respaldo de la cadena Sky Sports, lanzaron una publicación en la que pedían el apoyo a los de Luis Aragonés.

El tono del spot estaba lleno de tópicos españoles, como la paella, el flamenco y los toros, e incluso se instaba a los ciudadanos a beber vino tinto y no cerveza. Un apoyo que acabó dando sus frutos y la Selección Española acabó llevándose el título. Algo que quieren repetir este año, con el apoyo esta vez de Dinamarca.