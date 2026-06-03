Luis de la Fuente se pronuncia sobre el estado del césped de Riazor

Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 13:19h.

Luis de la Fuente revela su predilección por Gavi y el apodo que le ha puesto: "Espero que no le moleste"

Tiene claro quién será el portero titular durante el Mundial

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Uno de los aspectos que más preocupa al entorno de la Selección Española de cara al amistoso de este jueves frente a Iraq es el estado del césped de Riazor. La celebración del ascenso del Dépor provocó una invasión de campo que vino acompañada de numerosos desperfectos y destrozos. El miedo a las lesiones sobrevuela al combinado nacional a pocos días del Mundial de Estados Unidos y no se quiere correr ningún riesgo.

Desde la organización aseguran que el club está realizando un gran trabajo para que el césped esté en perfecto estado y así lo ha corroborado este martes Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al amistoso frente a Iraq.

"Las noticias que tenemos del estado del terreno de uego es que está haciendo un grandísimo trabajo día y noche para que el campo esté en perfectas condiciones. Presenta un aspecto fantástico. Creo que va a estar bien. Lo de jugar a medio gas, pues el fútbol es el fútbol y eso es imposible. Es un partido muy importante para nosotros de preparación para llegar al día 15 en las mejores condiciones, por lo que tiene una grandísima importancia".

La rueda de prensa de Luis de la Fuente

Mikel Merino: "Estamos muy contentos de la actitud y las ganas de todos. Del estado de los lesionados, que evolucionan como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes, dándoles continuidad a una planificación que ya estaba establecida desde hace tiempo. Día a día valoraremos esa evolución".

La portería en los amistosos: "Queremos ver partido a partido lo que más necesita el equipo. Esta noche llegan los tres de la Champions, ninguno irá convocado mañana. Veremos qué es lo que más nos interesa. Los tres están entrenando muy bien. Mañana veremos quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno hacer cambios. Si me preguntais qué portero va a empezar el Mundial sí, lo sabemos. Y casi te diría el equipo, pero a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer".

El mercado de fichajes: "No me molesta. El otro día conté la experiencia que tuvimos durante la Eurocopa. Dentro de la normalidad y confianza que tenemos, es mejor si hay que solucionar algo lo antes posible y en el momento oportuno. Lo que no se puede estar es con esa tensión que les pueda despistar algo".