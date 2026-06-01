Asís Martín 01 JUN 2026 - 11:00h.

No parece fácil que Williams Junior llegue al debut el día 15 de junio

El Sardinero juega la baza emocional con Canales entonando a todo pulmón el "Peio quédate"

Compartir







BilbaoMientras que en la capital vizcaína se está en espera de que se anuncie la presentación oficial del entrenador Edin Terzič o de saber si Peio Canales va a ser el gran fichaje del Athletic Club o va a aceptar los guiños del Racing de Santander, varios jugadores rojiblancos ya se preparan para afrontar el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza el día 11 de junio lleno de novedades.

En esa relación está el cancerbero alavés Unai Simón, el defensa Aymeric Laporte y por supuesto un Nico Williams que ha sido objeto de debate a largo de toda la campaña debido a su pubalgia y posteriores problemas musculares que le obligaron a parar definitivamente dos meses para seguir un tratamiento externo que le llevó a perderse los principales partidos de la campaña.

Aunque, pese al ruido que siempre le acompaña, nadie puede negar que Nico fue decisivo con su doblete en Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés, una victoria que certificaba la permanencia en Primera división de los hombres de Ernesto Valverde.

PUEDE INTERESARTE Ramoncín tira de Fran Yeste en Bilbao y avisa al Athletic sobre Nico Williams

Fernando Llorente confía en la recuperación en América de Nico Williams

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, Fernando Llorente, el antiguo delantero riojano del Athletic, que se proclamaba campeón del mundo junto con Javi Martínez en el año 2010, en Sudáfrica, ha señalado sobre el hermano menor de un Iñaki Williams, que teóricamente debería ir en la lista de Ghana para el Mundial, que "Nico lleva todo el año lesionado y no ha tenido mucha continuidad, ojalá que se recupere bien y que llegue al 100% y sea la revelación" aunque de momento el todavía pupilo de Ernesto Valverde ya ha avisado en un acto en Rekalde que ve difícil llegar al debut del día 15 contra Cabo Verde.

El ahora experto jugador de pádel de Rincón de Soto ve a La Roja de su paisano Luis de la Fuente entre los grandes favoritos. "Creo que tienen nivel para marcar una época. Hay muchas selecciones con un nivel altísimo y veremos quién juega mejor en equipo. La final te diría que será España contra Brasil" ha vaticinado.

"Han ganado la Eurocopa, tienen muchísimo talento y Luis de la Fuente está consiguiendo que todos los jugadores rindan al máximo nivel" destacaba, mientras que detecta como virtud y pegamento del grupo que "en la Eurocopa parecía que estaban jugando con sus amigos. No vi presión en ningún momento y eso, siendo tan jóvenes, es algo envidiable" manifestaba Fernando Llorente.

Y claro, entiende que se puede ganar y eso le trae grandes recuerdos. "Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta", confesó. "Lo que vivimos aquel año fue increíble. Nosotros no éramos conscientes de todo lo que se estaba formando hasta que llegamos a España y vimos la locura que había. La celebración en autobús durante seis horas fue brutal" cerraba el antiguo pupilo de Marcelo Bielsa Caldera, el actual seleccionador de Uruguay.