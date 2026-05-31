Asís Martín 31 MAY 2026 - 09:57h.

Ernesto Valverde descomprime del fútbol y se marca un bolo con su banda en Getxo

El cantante madrileño es un gran seguidor del fútbol y del Real Madrid

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BilbaoGran futbolero, el cantante madrileño José Ramón Julio Márquez Martínez, es decir ‘Ramoncín’, ha hecho doblete este fin de semana con su banda en Bilbao con sendos conciertos consecutivos, viernes y sábado, en el Kafe Antzokia saldados con un gran éxito de asistencia y acogida por parte del respetable allí presente.

Impecable de aspecto y fuerza vocal a sus 70 años, el veterano compositor y frontman de Vallecas vio como su prueba de sonido coincidía con la final de la Champions League que se ha llevado a penaltis el PSG galo frente al Arsenal de Mikel Arteta.

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Pero el incombustible rockero estaba atento a todo, avanzó que él “como madridista prefiero que pierda Luis Enrique”, ahí no acertó desde luego con la segunda 'orejona' consecutiva para el asturiano, y estaba al loro del duelo de Budapest porque comentó justo antes de salir al escenario al ensayo que “he visto que iban empate a uno, ¿ahora cómo van?”.

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Ramoncín, un gran amante de Euskal Herria y de la capital vizcaína, desgranó muchos de sus conocidos grandes éxitos de toda la vida (La cita, Al límite, Putney Bridge, Ángel de cuero, Estamos desesperados, Como un susurro, Miedo a soñar, La chica de la puerta 16, Sangre y lágrimas, u Hormigón, mujeres y alcohol -popularmente conocida como "Litros de alcohol" -), que hicieron enardecer a un respetable entregado que coreaba cada tema con fervor de un Ramón que tiene una gran amistad por cierto con Rafa Alkorta, exjugador del Athletic y del Real Madrid.

Y es que también tuvo la noche en el Antzoki su toque rojiblanco, ya que un espectador le arrojó en los saludos iniciales una camiseta del Athletic Club, que rápidamente Ramoncín cogió al vuelo y depositó con mimo encima de uno de los amplificadores centrales; una elástica con el número 10 y el nombre de Fran Yeste a la espalda. Otro artista.

No podía faltar el guiño de Ramoncín al Athletic en su doblete en Bilbao

El zurdo futbolista de Basauri al que justo esta semana habíamos recordado en ElDesmarque por el locutor y periodista Jose Iragorri, quien el sábado 30 de mayo cumplió el 12º aniversario desde su fallecimiento, y que le apodaba Fran “Seda” Yeste en las retransmisiones de los partidos por su enorme clase.

Además, Ramoncín, parlamentando con el público dejó un aviso para el presidente zurigorri Jon Uriarte Uranga, y para el nuevo míster alemán Edin Terzic, ya que comentaba desde el escenario ante los gritos de los asistentes que “Nico Williams que no se vaya, ehh”.

Sin duda, como aviso navegantes, viendo los intentos del Barça de Joan Laporta, con el que en una breve charla nos reconoció tener “una gran amistad, ya que era mi abogado antes de ser presidente del FC Barcelona. De hecho, si es que he ido bastantes más veces al palco del Camp Nou que al del Bernabéu siendo yo 100% madridista y llevándome bien con Florentino Pérez” desvelaba Ramoncín.