Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Athletic Club
Opinión

Calienta Hoss, Edin Terzic cuenta contigo

Redacción local
Jose Iragorri 'Hoss' junto con el humorista Oscar Terol
Jose Iragorri 'Hoss' posa junto con el humorista Oscar Terol. Athletic Club
Compartir

Dicen los que le seguían el rastro, cuando su firma sobre el contrato que le ofrecía Jon Uriarte Uranga era inminente, que Edin Terzic se había empapado de la mitad de la historia del Athletic Club y un poco más. Como entrenador del candidato Iñaki Arechabaleta Torrontegui en las últimas elecciones que coronaron al actual presidente, Marcelo Bielsa Caldera llevaba ya un tiempo privándose del sueño necesario.

Todo era poco. Nada, suficiente. Llegar a Lezama exigía escrutar todos sus vestuarios, uno a uno, taquilla por taquilla, ducha a ducha. Todo, por terminar siendo duchos en las 'ciudades estado' en las que se asienta el imperio zurigorri. Cayó Ernesto Valverde, sin embargo. Estaba cantado.

PUEDE INTERESARTE
Montaje de un Ernesto Valverde con una estatua junto a Pichichi en San Mamés
Montaje de un Ernesto Valverde con una estatua junto a Pichichi en San Mamés. IA Instagram

Y sobre Edin Terzic qué sabemos, querido Jose Iragorri. Que se introdujo en el laberinto del cemento de Lezama y, justo al doblar una esquina, a la izquierda, enfrente, leyó 'Cutting Corners' entrecomillado de seguido a la puerta de la sala de prensa que lleva mi nombre: 'Jose Iragorri'. 'Hoss' viene de lejos pero se detiene en los ambientes donde soy reconocible y reconocido. "Cutting Corners". 'Tomando atajos'.

PUEDE INTERESARTE

Deseando estar cuanto antes con los que están conmigo porque así lo desearon. "Cutting Corners". Banda sonora. Fondo musical que tú dejabas a mi elección para que casara con la última 'Crónica de Kuitxi' para Herri Irratia - Radio Popular.

La grada de San Mamés adoraba a Jose Iragorri y sus bacalaos
La grada de San Mamés adoraba a Jose Iragorri y sus bacalaos. Athletic Club
PUEDE INTERESARTE

'La noche debilita los corazones athleticzales'...

Última travesura que le has permitido a ese 'reyezuelo consentido' que hace lo que le viene en gana. Y cuando la luz de los estudios se apaga, se encienden las farolas de la calle, que no es una, ni dos, ni tres, son siete, las Siete Calles. Las tomas como si fueran una porque tu figura es mas grande que la de Pellegrino Matarazzo. La Copa que se te debía la sostiene Iker Muniain, que se ha encaramado hasta el collado de tus hombros.

Canta 'Young Boys', "Este es el famoso Athletic", Edin Terzic, desconcertado, lo sumas a la fiesta, "el famoso Athletic Club". Barriendo para casa, lo aleccionas, Cuando Guru y Oihan marquen, no serán goles lo suyo, "bacalaos" serán, grito salido de la garganta profunda de Raúl Jiménez por petición expresa de Patxi Herranz, el 'Licenciado Podkas' de la Popu.

Josu Urrutia en su etapa ya como presidente del Athletic
Josu Urrutia en su etapa ya como presidente del Athletic. Athletic Club

José Iragorri, Hoss, requerido para aleccionar al alemán que Jupp Heynckes nos envía con todas sus bendiciones. Hoss, por fin él, el periodista y locutor de los heterónimos. Cuándo nacieron, cuándo. El hombre que bautizaba a los leones. Aitor "Chupete" Larrazabal. Josu "Panaderito de Lekeitio" Urrutia. Joseba "Aladín" Etxeberria. Santi "Txanpi" Ezkerro. Ismael "Esparrago" Urzaiz. Aritz "el Zorro" Aduriz.

Fran "Seda" Yeste. Javi "MCarthur" González, por aquello de que cuando salió para el Celta prometió que "Volveré", y volvió para brillar con Jupp Heynckes asentado en el lateral derecho de la retaguardia. Otra promesa cumplida en el nombre de Jupp: 11 partidos ganados a domicilio.

Gol de Aritz Aduriz en una Supercopa
Gol de Aritz Aduriz al Barça de Leo Messi en una Supercopa . Athletic Club

Se inicia la segunda década del siglo XXI. Así como toda la grandeza del mundo cabe en un grano de maíz, habrá que condensar la historia del Athletic de José Iragorri porque el tiempo apremia. "Joaquín", le interpelaba Hoss a Caparrós en sala de prensa, "otro gol de Aritz Aduriz"' con el Mallorca o el Valencia, "Nos alegramos mucho por él". No sabía el de Utrera por donde salir luego de la encerrona en la que le había metido su presidente, Fernando García Macua.

El periodista Jose Iragorri en la televisión Canal Bizkaia
El periodista Jose Iragorri en la televisión Canal Bizkaia. eldesmarque.com

Y con Marcelo Bielsa Caldera, el entrenador con el que Javier Clemente está seriamente obsesionado, el Athletic se coronó en Europa como el equipo que más hacía gozar a los amantes del fútbol sin necesidad de un protector para alcanzar el orgasmo liberados.

Fue en Old Trafford, Teatro de los Sueños llamado, donde el Athletic escenificó la función más bella de la obra guionizada por el Loco Bielsa, Don Marcelo, el entrenador con el que Clemente sueña y se despierta con complejo de inferioridad. Escuchen a Hoss, Jose Iragorri en estado puro...

Marcelo Bielsa en su etapa en el Athletic Club
Marcelo Bielsa en su etapa en el Athletic Club. Cordon Press

Gorka "Bocajarro" Iraizoz. Andoni "Status" Iraola. Fernando "El indomable" Amorebieta'. Javi "Diferente" Martínez. Jon "la perla de Amorebieta" Aurtenetxe. Mikel "Plan B" Balenziaga. Markel "Estilete" Susaeta. Ander "Rasca y Gana" Iturraspe. Ander "Jo ta ke" Herrera. Iker "Young Boy" Muniain. Óscar "Gudari" De Marcos. Fernando "Madari, es que es la pera" Llorente...

Jose Iragorri 'Hoss', con unos aficionados del Athletic Club
Jose Iragorri 'Hoss', con unos aficionados del Athletic Club. eldesmarque.com

En Bucarest, Jose Iragorri despertó del sueño en el que nos habíamos sumido contemplando la maravilla que nos había regalado Bielsa a través de nuestros jugadores. Dos años ensimismado musitando los heterónimos que él había creado...

La esposa de Jose Iragorri y Josu Urrutia inauguran una placa en San Mamés
La esposa de Jose Iragorri y Josu Urrutia inauguran una placa en San Mamés. eldesmarque.com

Revolution... Espartaco... El Chófer... Llongueras... Oso Ondo [Gabilondo]... "Mundial" Orbaiz. Seguía Jose Iragorri reclamando "Justicia" para Carlos Gurpegui. Le pidió a Mikel San José la "Ikurriña". Se envolvió en ella como Aduriz en su capa de "El Zorro". Miró a un lado, y hacia el otro. Abrió la puerta y se fue.

30 de mayo de 2014. Jose Iragorri, Hoss. In memoriam.

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete

Temas