La "ilusión" de Nico Williams con Edin Terzic y su perdón al Athletic por la lesión: "Soy el primero al que le duele no estar"

Kuitxi recuerda a Jose Iragorri en su 12º aniversario y lo entronca con el nuevo entrenador del Athletic

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Dicen los que le seguían el rastro, cuando su firma sobre el contrato que le ofrecía Jon Uriarte Uranga era inminente, que Edin Terzic se había empapado de la mitad de la historia del Athletic Club y un poco más. Como entrenador del candidato Iñaki Arechabaleta Torrontegui en las últimas elecciones que coronaron al actual presidente, Marcelo Bielsa Caldera llevaba ya un tiempo privándose del sueño necesario.

Todo era poco. Nada, suficiente. Llegar a Lezama exigía escrutar todos sus vestuarios, uno a uno, taquilla por taquilla, ducha a ducha. Todo, por terminar siendo duchos en las 'ciudades estado' en las que se asienta el imperio zurigorri. Cayó Ernesto Valverde, sin embargo. Estaba cantado.

Y sobre Edin Terzic qué sabemos, querido Jose Iragorri. Que se introdujo en el laberinto del cemento de Lezama y, justo al doblar una esquina, a la izquierda, enfrente, leyó 'Cutting Corners' entrecomillado de seguido a la puerta de la sala de prensa que lleva mi nombre: 'Jose Iragorri'. 'Hoss' viene de lejos pero se detiene en los ambientes donde soy reconocible y reconocido. "Cutting Corners". 'Tomando atajos'.

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Deseando estar cuanto antes con los que están conmigo porque así lo desearon. "Cutting Corners". Banda sonora. Fondo musical que tú dejabas a mi elección para que casara con la última 'Crónica de Kuitxi' para Herri Irratia - Radio Popular.

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'La noche debilita los corazones athleticzales'...

Última travesura que le has permitido a ese 'reyezuelo consentido' que hace lo que le viene en gana. Y cuando la luz de los estudios se apaga, se encienden las farolas de la calle, que no es una, ni dos, ni tres, son siete, las Siete Calles. Las tomas como si fueran una porque tu figura es mas grande que la de Pellegrino Matarazzo. La Copa que se te debía la sostiene Iker Muniain, que se ha encaramado hasta el collado de tus hombros.

Canta 'Young Boys', "Este es el famoso Athletic", Edin Terzic, desconcertado, lo sumas a la fiesta, "el famoso Athletic Club". Barriendo para casa, lo aleccionas, Cuando Guru y Oihan marquen, no serán goles lo suyo, "bacalaos" serán, grito salido de la garganta profunda de Raúl Jiménez por petición expresa de Patxi Herranz, el 'Licenciado Podkas' de la Popu.

José Iragorri, Hoss, requerido para aleccionar al alemán que Jupp Heynckes nos envía con todas sus bendiciones. Hoss, por fin él, el periodista y locutor de los heterónimos. Cuándo nacieron, cuándo. El hombre que bautizaba a los leones. Aitor "Chupete" Larrazabal. Josu "Panaderito de Lekeitio" Urrutia. Joseba "Aladín" Etxeberria. Santi "Txanpi" Ezkerro. Ismael "Esparrago" Urzaiz. Aritz "el Zorro" Aduriz.

Fran "Seda" Yeste. Javi "MCarthur" González, por aquello de que cuando salió para el Celta prometió que "Volveré", y volvió para brillar con Jupp Heynckes asentado en el lateral derecho de la retaguardia. Otra promesa cumplida en el nombre de Jupp: 11 partidos ganados a domicilio.

Se inicia la segunda década del siglo XXI. Así como toda la grandeza del mundo cabe en un grano de maíz, habrá que condensar la historia del Athletic de José Iragorri porque el tiempo apremia. "Joaquín", le interpelaba Hoss a Caparrós en sala de prensa, "otro gol de Aritz Aduriz"' con el Mallorca o el Valencia, "Nos alegramos mucho por él". No sabía el de Utrera por donde salir luego de la encerrona en la que le había metido su presidente, Fernando García Macua.

Y con Marcelo Bielsa Caldera, el entrenador con el que Javier Clemente está seriamente obsesionado, el Athletic se coronó en Europa como el equipo que más hacía gozar a los amantes del fútbol sin necesidad de un protector para alcanzar el orgasmo liberados.

Fue en Old Trafford, Teatro de los Sueños llamado, donde el Athletic escenificó la función más bella de la obra guionizada por el Loco Bielsa, Don Marcelo, el entrenador con el que Clemente sueña y se despierta con complejo de inferioridad. Escuchen a Hoss, Jose Iragorri en estado puro...

Gorka "Bocajarro" Iraizoz. Andoni "Status" Iraola. Fernando "El indomable" Amorebieta'. Javi "Diferente" Martínez. Jon "la perla de Amorebieta" Aurtenetxe. Mikel "Plan B" Balenziaga. Markel "Estilete" Susaeta. Ander "Rasca y Gana" Iturraspe. Ander "Jo ta ke" Herrera. Iker "Young Boy" Muniain. Óscar "Gudari" De Marcos. Fernando "Madari, es que es la pera" Llorente...

En Bucarest, Jose Iragorri despertó del sueño en el que nos habíamos sumido contemplando la maravilla que nos había regalado Bielsa a través de nuestros jugadores. Dos años ensimismado musitando los heterónimos que él había creado...

Revolution... Espartaco... El Chófer... Llongueras... Oso Ondo [Gabilondo]... "Mundial" Orbaiz. Seguía Jose Iragorri reclamando "Justicia" para Carlos Gurpegui. Le pidió a Mikel San José la "Ikurriña". Se envolvió en ella como Aduriz en su capa de "El Zorro". Miró a un lado, y hacia el otro. Abrió la puerta y se fue.

30 de mayo de 2014. Jose Iragorri, Hoss. In memoriam.

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete