Joaquín Anduro 29 MAY 2026 - 20:50h.

Nico Williams ha lamentado los problemas físicos de la última temporada

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El Athletic Club mira ya a la próxima temporada ya con Edin Terzic en el banquillo después de una desastrosa 25/26 en el adiós de Ernesto Valverde con el equipo en el 12º puesto de LALIGA EA Sports. Una de las claves del mal año zurigorri está en la lesión de Nico Williams que apenas ha dejado al futbolista navarro rendir al 100%. Esto lo ha lamentado el propio futbolista pidiendo perdón a los athleticzales además de dejar patente su "ilusión" por el nuevo entrenador.

En la final del 'Rey del Barrio', celebra en Bilbao como colofón al torneo organizado por Red Bull, el futbolista, que ha dejado en el aire su participación en el debut de España en el Mundial de este verano, también ha hablado sobre lo mal que lo ha pasado durante la última campaña. El atacante apenas ha podido disputar 32 partidos aunque muchos de ellos sin estar al 100%, como demuestran sus únicos seis goles y siete asistencias y su parón una vez confirmada la salvación rojiblanca.

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Preguntado por las críticas, Nico Williams se mostró molesto por estar permanentemente en el foco aunque también lo entiende y pidió perdón por la situación: "Nada, pero es que es lo de siempre, a Nico le meten siempre esos palitos. Pero bueno, entiendo también la molestia y la frustración porque no he podido estar en esos partidos importantes con el equipo. También soy el primero al que le duele no estar en los partidos clave de la temporada".

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"Siempre me han mostrado su cariño y también es una putada para mí no poder jugarlos ni ahora ni durante toda la temporada por la pubalgia. Pero bueno, quiero también pedir perdón por esa situación y espero que en la siguiente temporada vaya mejor", se sinceró el jugador del Athletic.

La "ilusión" de Nico Williams ante la llegada de Terzic

Tras unos días de descanso, Nico Williams se incorporará a la concentración de la Selección Española para afrontar su segundo Mundial, ahora con un rol más importante. Una vez acabe la participación de España y disfrute de sus correspondientes vacaciones, el 10 rojiblanco arrancará la pretemporada en el estreno de Edin Terzic con el Athletic.

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"Eso es es fútbol. En el fútbol no tienes mucho tiempo para pensar; unos días estás aquí y otros días estás allá. Tengo mucha, mucha ilusión en el nuevo entrenador, en lo que va a enseñar. Tengo muchas ganas de conocerle y ojalá ponga al Athletic donde se merece", respondió Nico acerca de la llegada del nuevo entrenador.