Asís Martín 29 MAY 2026 - 11:16h.

Ernesto Valverde descomprime del fútbol y se marca un bolo con su banda en Getxo

UPN ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición Profesional de la Federación Española

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BilbaoAunque el Parlamento navarro rechazó hacer cualquier tipo de declaración institucional conjunta, como cantaba el grupo navarro de cabecera 'Barricada', "No hay tregua"... La formación política UPN no se apea de su batalla y ha dado un paso adelante en la polémica creada desde su sede por la nueva camiseta que la firma inglesa Castore ha estrenado con el Athletic Club de Ernesto Valverde en el estadio Santiago Bernabéu en la que se luce un mapa de Euskal Herria en la parte trasera del cuello.

Este viernes, UPN ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición Profesional de la Real Federación Española de Fútbol por la nueva equipación de los leones de San Mamés, ya que la presidenta Cristina Ibarrola, ha anunciado esta decisión después de que el partido regionalista trasladara formalmente al club de Ibaigane una petición para retirar ese símbolo de la camiseta.

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Según ha señalado la formación foralista ha dado este paso "ante la inacción y la falta de respuesta" de la entidad que preside por segunda legislatura Jon Uriarte Uranga. Lo cierto es que en casa de Florentino Pérez no hubo el menor incidente ni situación anómala con la nueva indumentaria que se lucirá a lo largo de la campaña 2026/27, la primera de Edin Terzic en Bilbao.

Ibarrola ha sostenido que el símbolo es contrario a las Reglas de Juego de la IFAB, la asociación internacional que determina las reglas del fútbol, y también a la normativa federativa aplicable. En concreto, ha citado la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB, que prohíbe mensajes políticos en el equipamiento.

Además, la denuncia de UPN alude al Reglamento de Competiciones de la RFEF, en particular a sus artículos 183, 184 y 185.3.e. Según ha señalado el partido, esas normas prohíben la incorporación de logotipos, anagramas y mensajes de contenido político, y establecen límites estrictos para la publicidad permitida.

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La respuesta del Athletic Club llega en forma de post en X...

La entidad de Ibaigane no se deja amilanar, tira de "orgullo" con "nuestra identidad" y elige por cierto la misma foto que ha utilizado ElDesmarque para enmarcar esta noticia que llegaba desde Iruñea.