Asís Martín 25 MAY 2026 - 13:27h.

Notas Athletic 2025/26: Yuri, Guruzeta y Unai Simón, los mejores (Parte I)

Querían algunos partidos políticos que retirara o cambiara su nueva equipación de Castore

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BilbaoDespués del sainete montado en torno a la nueva equipación del Athletic Club, que el equipo de Ernesto Valverde estrenaba en el último partido de esta temporada, jugado y perdido en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, la polémica se va apagando ya que más allá del ruido y la polémica que tanto vende apenas tenía mayor recorrido.

De momento, este lunes en el que se habla del Mundial y de la lista de Luis de la Fuente, de la que se ha caído el central rojiblanco Daniel Vivian, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado dos declaraciones institucionales que pedían al Athletic Club y a su presidente Jon Uriarte Uranga la retirada de los elementos gráficos de su nueva equipación para la temporada 2026/2027, que incorpora un mapa que representa a Euskal Herria incluyendo a Navarra en la ikurriña de la parte posterior de la camiseta rojiblanca.

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La primera declaración, presentada por el Grupo Parlamentario de UPN, pedía que el Parlamento expresara su rechazo a cualquier representación que incorpore a Navarra "dentro de marcos identitarios o políticos ajenos a su realidad institucional" y solicitaba al Athletic que reconsiderara su decisión. Solo PPN y Grupo Mixto (VOX) votaron a favor; el PSN se abstuvo; у ЕН Bildu, Contigo-Zurekin votaron en contra.

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La segunda, presentada por VOX, iba más lejos en su formulación: pedía "condenar firmemente" la inclusión de Navarra en el mapa, exigir disculpas públicas del club e instar al Gobierno foral a valorar acciones legales. En este caso, únicamente UPN Y PPN la respaldaron, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin votaron en contra.

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Ambos textos partían de la misma premisa: que la equipación del Athletic proyecta "una visión política identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad Foral de Navarra", amparada por la Constitución y la LORAFNA. La propuesta de UPN instaba además a los organismos del fútbol profesional a garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el USO de símbolos políticos en competiciones oficiales.