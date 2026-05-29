Asís Martín 29 MAY 2026 - 10:52h.

Valverde también suena a Ruper

El 'Txingurri' tocó en el Piper's Irish Pub junto a su banda 'Easy Ironing'

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BilbaoLa temporada 2025/26 del Athletic Club ha sido larga y de mucho desgaste físico y anímico, como reconocen todos los analistas rojiblancos. Todos los athleticzales necesitan, como los buzos, cierta tarea de descompresión para relajar nervios y volver a ilusionarse con la nueva pretemporada y el aterrizaje del entrenador alemán Edin Terzic.

Y una persona que necesita ese aire fresco como el que más es Ernesto Valverde, quien se marcó un bolo ayer con su banda en Getxo. El famoso Rock and Roll que le pedía Jon Uriarte Uranga era reflejado en el Piper's Irish Pub de Algorta, donde no es la primera vez que ha actuado junto a su banda 'Easy Ironing'.

Que aparte de 'Orsai' con Dani García, Iñigo Lekue, Mikel Vesga, Oscar de Marcos, Mikel Balenziaga y Asier Villalibre la inquietud musical en ese vestuario siempre ha sido una pulsión fuerte y, además, en general -aunque hay excepciones, claro- con bastante buen gusto y criterio.

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No sólo 'Orsai' le pone música a la vida en el Athletic Club

Un 'Txingurri' siempre discreto, metido atrás en el prieto escenario, cediendo protagonismo a sus compañeros y parapetado tras su gorra, ofreció con su combo a la concurrencia temas variados y muy clásicos ya para los amantes de la música de Doctor Deseo, Platero y tú, Rolling Stones, The Beatles, Barricada, Blackberry Smoke, Lynyrd Skynyrd o los Black Crows entre otras bandas de aquí y de allá.

Como apunte reseñar que Valverde estrenaba la bonita guitarra Fender que le había regalado su buen amigo Ruper Ordorika (hermano de su fallecido amigo íntimo Jonan Ordorika) en el vestuario de San Mamés, una joya customizada, roja, del célebre modelo Telecaster que ha sido rápidamente bautizada como la 'Athleticaster'.

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Ernesto es una persona polifacética con reconocidas aficiones fuera del fútbol, un mundo que absorbe tiempo a los entrenadores como pocos (ahí queda el caso del año sabático de alguien joven como Eder Sarabia), y es conocido por su amor por la fotografía (con varios libros publicados), el cine (gran amigo de David Trueba), la literatura (Bernardo Atxaga), el cómic con su hermano el ilustrador vitoriano Mikel Valverde, las bicicletas o la música, con una interesante colección de monturas y guitarras en su haber.