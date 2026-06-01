Fran Duarte Madrid, 01 JUN 2026 - 14:44h.

Luis Figo se ha mojado sobre el favoritismo de España en el Mundial y el papel que debe asumir Cristiano Ronaldo con Portugal

Luis Figo desvela el verdadero problema del Real Madrid a la hora de fichar: "Si es que existe ese cargo..."

Compartir







La Selección Española se ha convertido en una de las grandes favoritas del Mundial 2026. Ganar la Eurocopa convierte a La Roja de Luis de la Fuente en uno de los equipos más temidos, con permiso de Portugal, Francia, Inglaterra, Argentina o Brasil. Precisamente uno de los que más ha hecho disfrutar con su fútbol en los Mundiales ha querido opinar sobre el favoritismo de España. Luis Figo conoce a la perfección el fútbol español y ha reconocido a España como uno de los cocos en una entrevista con ElDesmarque. Además, ha valorado a la Portugal de Roberto Martínez, país que arrebató la última Nations League a España, y con un posible nuevo rol de Cristiano Ronaldo.

Luis Figo y el futbolista que más miedo mete de España

El portugués sorprende a la hora de elegir su jugador favorito en la lista de Luis de la Fuente. “Yo creo que Oyarzabal, creo que es un jugador que me gusta mucho porque de los demás se habla mucho y Mikel yo creo que siempre que juega lo hace bien y me encanta”, comenta Figo.

Eso sí, si hay un rival que puede plantar cara a España esa es la Portugal de Roberto Martínez. “Tenemos mucha ilusión en este Mundial porque lógicamente creo que para mí es una de las mejores en términos técnicos de la competición. Pero en un Mundial dependen muchos factores de rendimiento. Tenemos esa ilusión y esperanza de que Portugal llegue a esa deseada final, pero siempre con la consciencia de que es una competición muy complicada y que se puede decidir en algunos momentos por pequeños detalles y hay que estar preparado para ello”, asegura la leyenda de la selección portuguesa.

El papel que debe asumir Cristiano Ronaldo en este Mundial