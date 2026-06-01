Luis Figo nombra al jugador que más teme de España y señala el nuevo rol de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Me encanta"
Luis Figo se ha mojado sobre el favoritismo de España en el Mundial y el papel que debe asumir Cristiano Ronaldo con Portugal
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La Selección Española se ha convertido en una de las grandes favoritas del Mundial 2026. Ganar la Eurocopa convierte a La Roja de Luis de la Fuente en uno de los equipos más temidos, con permiso de Portugal, Francia, Inglaterra, Argentina o Brasil. Precisamente uno de los que más ha hecho disfrutar con su fútbol en los Mundiales ha querido opinar sobre el favoritismo de España. Luis Figo conoce a la perfección el fútbol español y ha reconocido a España como uno de los cocos en una entrevista con ElDesmarque. Además, ha valorado a la Portugal de Roberto Martínez, país que arrebató la última Nations League a España, y con un posible nuevo rol de Cristiano Ronaldo.
Luis Figo y el futbolista que más miedo mete de España
El portugués sorprende a la hora de elegir su jugador favorito en la lista de Luis de la Fuente. “Yo creo que Oyarzabal, creo que es un jugador que me gusta mucho porque de los demás se habla mucho y Mikel yo creo que siempre que juega lo hace bien y me encanta”, comenta Figo.
Eso sí, si hay un rival que puede plantar cara a España esa es la Portugal de Roberto Martínez. “Tenemos mucha ilusión en este Mundial porque lógicamente creo que para mí es una de las mejores en términos técnicos de la competición. Pero en un Mundial dependen muchos factores de rendimiento. Tenemos esa ilusión y esperanza de que Portugal llegue a esa deseada final, pero siempre con la consciencia de que es una competición muy complicada y que se puede decidir en algunos momentos por pequeños detalles y hay que estar preparado para ello”, asegura la leyenda de la selección portuguesa.
El papel que debe asumir Cristiano Ronaldo en este Mundial
Y si hay otra leyenda a la altura de Figo en Portugal ese es Cristiano Ronaldo. Para Figo, el delantero del Al Nassr sigue siendo el emblema de su selección y no debe dar ningún paso al lado o ser un líder desde el banquillo. “Creo que está preparado para ser el líder dentro del campo porque sigue en activo. Ahora, ¿cuánto tiempo y en qué partidos? No lo sé porque eso lo decide mejor que nadie el entrenador y yo no tengo licencia de entrenador, así que únicamente puedo opinar como aficionado. Pero sí, es nuestro capitán, creo que es un ejemplo para todos, una referencia y espero que nos pueda ayudar con sus cualidades a hacer lo que mejor sabe”, sentencia Figo. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo superior.