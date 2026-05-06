Jorge Morán 06 MAY 2026 - 15:04h.

Es la segunda temporada en blanco del Real Madrid

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Luis Figo, leyenda de Real Madrid y FC Barcelona y embajador de Betfair, charló sobre su carrera y experiencia en la Champions League durante su participación en el programa ‘Figosofadas’ que produce la propia compañía. Durante la conversación, el portugués analizó la temporada del conjunto blanco y admitió que la eliminación en la máxima competición continental es un palo duro al que unir la carencia de títulos por segunda temporada consecutiva.

“El año que el Real Madrid no gana ningún título es un año extremadamente negativo”, comenzó su explicación el luso, quien centró su mirada en Europa. “La Champions League está en el ADN del Real Madrid. La historia dice que significa esta competición para el club. Hay un magnetismo y una atracción mutua”, continuó para seguir aclarando los porqués de esta decepción que, por otro lado, Figo entiende que llega propiciada por un anhelo complicado de ganarla todos los cursos. “Es que lógicamente no puedes ganarla todos los años. Hay otros equipos que también tienen este objetivo y son muy buenos. Si ganara siempre el mismo equipo la Champions, el fútbol sería muy aburrido”, bromeó el portugués, ganador de una ‘Orejona’ con el Real Madrid.

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A modo de anécdota, Figo dijo que, de poder estar en plenitud en alguno de los cuatro semifinalistas actuales, le gustaría jugar en el PSG. “Si pudiera volver a jugar y tuviera que elegir un equipo que no fuera español, escogería quizás el Paris Saint-Germain por su sistema de juego y su forma de jugar. Es un equipo que juega muy bien al fútbol”, dijo. Cabe recordar que los parisinos están dirigidos por Luis Enrique, uno de sus ex compañeros en el Barça.

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“No te hace falta más presión”

Eso sí, Figo se puso también en la piel de los jugadores del Real Madrid apenas a días de enfrentarse al FC Barcelona en el Clásico que tendrá lugar en el Camp Nou este próximo domingo. “El Real Madrid solo por su propio prestigio y los jugadores que tiene se pone él mismo presión y responsabilidad. Como jugador no hace falta que te metan más presión, ya lo sabes, simplemente por jugar de blanco”, añadió el que fuera ‘10’ merengue.

Figo, por cierto, en su repaso a sus mejores partidos de Champions, sitúa entre uno de ellos el que le ganó al que fue su ex equipo, el FC Barcelona, en semifinales de la competición. Aquel duelo dejó casi encarrilado su pase para la final de 2002. “¿Mi mejor partido en Champions? Pues con el Barça recuerdo un gran partido contra el Chelsea que remontamos. Con el Madrid, quizá un partido contra el United en el que marqué además un gol. Y quizá la semifinal en la que eliminamos al Barcelona por la importancia de la eliminatoria”, evocó el luso.

“Gané la Champions sin estar al 100%”

La Champions League que Figo tiene en su palmarés, la conquistada con el Real Madrid en 2002 ante el Bayer Leverkusen en Hampden Park, fue histórica por el gol de Zidane y las intervenciones de Casillas. Pero a él, a Figo, le emocionó que fuera la primera y única que alzó. “Para mi esa Champions fue muy especial porque es la única que he ganado. Para todo profesional, levantar este título es un sueño por cumplir, así lo era para mí desde muy niño. Se trata de la mejor competición a nivel de clubes y la más difícil de conseguir”, reconoció.

De aquel partido “recuerdo que empezamos muy bien, después se complicó con el empate y luego vino el golazo de ‘Zizou’ y las paradas al final de Casillas que había sustituido a César. Yo estaba un poco mermado físicamente. Fue un año complicado, tuve una lesión grave en el tobillo. Afortunadamente pudimos ganar, pero se me quedó ese sabor de que no estaba al 100%”, confesó el embajador de Betfair.

El problema de un mal diagnóstico

Ahora, 24 años después, Figo admite que sus problemas vinieron por un problema de diagnóstico, asunto que, con protagonistas diferentes, también ha sido de actualidad esta temporada con el Real Madrid.

“Me lesioné en febrero en un partido de Champions ante el Oporto. Pensábamos que solo era un esguince de tobillo, pero es evidente que fue algo más que eso”, comenzó su recuerdo el ganador del Balón de Oro en 2000. “Luego vino la final de Copa, la del Centenario ante el Deportivo, un partido muy importante para nosotros y para el club. Y pensando que únicamente era un esguince jugué como pude, infiltrado”, añadió a propósito del partido del ‘Centenariazo’. El Real Madrid perdió aquella final en su estadio el día en el que cumplía 100 años. Un drama.

“Aquella decisión me hizo jugar el resto de la temporada con la posibilidad de no estar nunca al 100%. Siempre quieres jugar y eso hizo complicada la recuperación. Después vino la final de Champions, ganamos, así que todo acabó bien, con un gran recuerdo. Y luego jugué el Mundial de Corea y Japón. Solo me sentí bien cuando terminaron las vacaciones ya para comenzar la nueva temporada”, desveló el embajador de Betfair.

“La semifinal ante el Barça con el Inter de Mourinho fue muy dura”

El embajador de Betfair también rememoró su ‘segunda’ Champions, la que conquistó precisamente en el Bernabéu siendo embajador del Inter de Milán con su compatriota José Mourinho en el banquillo y habiendo eliminado al Barça en semifinales en la famosa noche de los aspersores.

“Fue muy dura aquella eliminatoria. Jugar la vuelta en Barcelona y además con diez jugadores [Motta resultó expulsado] siempre es muy difícil. Pero al final tuvimos el coraje y la calidad para meternos en la final. Y la final me trae muy buenos recuerdos, en Madrid contra el Bayern… Una pena haberme retirado un año antes, pero me sentí muy feliz por estar en ese club que me dio ese cargo de embajador y por estar lógicamente ahí con todo el mundo”, zanjó su análisis Figo.