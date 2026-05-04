Jorge Picón y todo lo que le falta a este Real Madrid: "Talento, compromiso, competitividad..."

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 20:42h.

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Reflexión profunda sobre las carencias del equipo de Álvaro Arbeloa

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El Real Madrid pospuso el alirón del FC Barcelona gracias a un gran doblete de Vinicius Junior. Es la única pelea que le queda a una entidad gigante que volverá a quedarse a cero esta temporada. En un curso marcado por la breve vida del proyecto que lideraba Xabi Alonso y la irregularidad del equipo bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, Jorge Picón desgrana todo lo que le falta al conjunto blanco.

En una nueva edición de ElDesmarket, espacio de esta casa, el periodista especializado en materia merengue analiza las carencias del Real Madrid. Jorge Picón mira más allá del banquillo y señala directamente a una plantilla en la que falta actitud... pero también aptitud.

Jorge Picón y todo lo que le falta al Real Madrid

El tertuliano valora el cambio de tono de Álvaro Arbeloa en sala de prensa: "Creo que llega tarde. Esto que dice Arbeloa estoy totalmente de acuerdo con él. Hay una falta de espíritu competitivo, de capacidad de trabajo en el vestuario del Real Madrid, que ya es evidente y que no se puede esconder por cómo se desarrollan los acontecimientos de los partidos y por el poco compromiso que demuestran algunos de los futbolistas de la plantilla".

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A ojos de Picón, en el vestuario blanco ocurren situaciones que están afectando directamente al rendimiento del equipo: "Evidentemente, muchas de las cosas que pasan en ese vestuario no las sabemos, pero es que ya hay muchas que empiezan a ver la luz. Empiezan a ver la luz y Arbeloa, yo creo que ya en unos últimos coletazos porque él ya se debe ver un poco en fuera de juego, entiende que es el momento en el que tiene que decir este tipo de cosas".

Por último, el periodista desgranó lo que a su juicio le falta al conjunto madridista: "En este Real Madrid falta esfuerzo, falta compromiso, falta competitividad, falta talento... porque falta talento. Los jugadores no son tan buenos como ellos se creen, muchos de ellos. Y son cosas que en el Real Madrid, por muy bueno que seas, que para Arbeloa seguro que son los mejores jugadores del mundo, por muy bueno que seas si no corres todos los partidos y si no estás comprometido con el vestuario y con el equipo, no ganas".