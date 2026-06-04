David Torres 04 JUN 2026 - 10:41h.

Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Pedri y Mikel Oyarzabal

Los planes de Luis de la Fuente con los nueve futbolistas de apoyo: "Queremos que el partido sirva"

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MadridLa Selección española disputará esta noche el primer partido internacional amistoso de esta concentración con vistas a la Copa del Mundo. El combinado nacional se mide a Irak esta misma noche, a las 21:00 horas en Riazor, en un choque que promete ser una despedida por todo lo alto a la Selección, pues es el último partido en España antes de poner rumbo a Estados Unidos. El choque es especial para todos, pero en especial para los nueve futbolistas de apoyo que han ayudado a entrenar a La Roja estos días. Para algunos, como el futbolista del Valencia CF, Javi Guerra, podría implicar su debut con la Absoluta.

De momento, De la Fuente ha dado la lista para Irak con 26 futbolistas. Estos son con sus respectivos dorsales: 1 Leo Román, 2 Marc Pubill, 3 Grimaldo, 4 Eric, 5 M. Llorente, 6 Merino, 7 Ferran, 8 Gonzalo, 9 Gavi, 10 Olmo, 11 Yeremy, 12 Pedro Porro, 13 Joan Garcia, 14 Laporte, 15 Alex B., 16 Jon Martín, 17 Sergio Gómez, 18 Bernal, 19 Javi Guerra, 20 Javi Rodríguez, 21 Turrientes, 22 Cubarsí, 23 Unai Simón, 25 Jesús R., 26 B. Iglesias. Es decir, están citados los nueve jugadores de apoyo.

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Se quedan fuera Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Pedri y Mikel Oyarzabal. Además, son baja por lesión Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz; mientras que los tres futbolistas con minutos en la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz- también se quedan fuera, al incorporarse el miércoles a la concentración y no haber completado ningún entrenamiento.

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El plan de Luis de la Fuente con los nueve de apoyo

Luis de la Fuente ha anunciado a los 26 jugadores seleccionados para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Junto a ellos, y como consecuencia de las incorporaciones tardías motivadas por la final de la UEFA Champions League y la Conference League, el seleccionador nacional ha escogido a nueve futbolistas para que formen parte de la expedición hasta que finalice el encuentro frente a Irak. Se trata de Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes, Javi Guerra.

Para ellos, De la Fuente tiene un plan como expresó este miércoles en sala de prensa: "Primero, darles las gracias por todo el trabajo que han hecho. Son uno más, son jugadores de muchos futuros", explicó el riojano que, añadió que "en el transcurso del juego, queremos que jueguen los máximos posibles. Pero queremos que el partido sirva. Es un partido de verdad, de preparación", dijo, dejando claro que su idea es que jueguen los que estarán en el torneo mundialista. "Veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento. Pero muchas gracias a este grupo, nos han exigido y mejorado mucho. Son futbolistas de futuro que en breve estarán con nosotros", finalizó.