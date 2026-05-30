David Torres 30 MAY 2026 - 18:40h.

En la Selección lo tienen claro con Javi Guerra: "Seguro que en el futuro es un fijo"

Javi Guerra se ha marchado a la concentración con el grupo de apoyo a la Roja

Compartir







ValenciaJavi Guerra ha salido hoy hacia Madrid. No en vano, es uno de los los nueve jugadores "de apoyo" con los que contará el equipo nacional para la preparación del Mundial 2026. Todos ellos formarán parte de la concentración y los entrenamientos del conjunto español, hasta el próximo 4 de junio, a la finalización del primer amistoso de la selección contra Irak en el estadio de Riazor en A Coruña, según anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

España, que jugará en el grupo G del Mundial junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México). Y ahí está Guerra, al que la selección le considera un fijo para el futuro.

El futuro de Javi Guerra

Pero Javi se va siendo objeto de rumores constantes sobre su futuro. Media Europa suspira por él, pero el Valencia CF no tiene ninguna intención de venderlo. Es más, en Mestalla no esperan ninguna oferta escandalosa (cerca de su cláusula) que pudiera hacer cambiar este parecer.

Además, ahora, en declaraciones a la Cadena COPE, Javi Guerra ha zanjado cualquier rumor o atisbo de salida. Tiene contrato, quiere quedarse aquí. "Tengo un contrato, renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí", ha asegurado antes de mostrar su absoluta felicidad por ir con la selección española.

"Estoy contento porque al final es un sueño que tenía desde pequeño y, sobre todo, espero disfrutarlo. Creo que España tiene un gran grupo, en especial desde la Eurocopa que ya se vio que tiene un gran equipo y que el nivel de los jugadores es muy alto. Creo que es una de las favoritas, si no la más favorita, y espero que se traigan al Mundial a casa", concluyó