Jorge Morán 03 JUN 2026 - 13:48h.

El equipo español jugará contra Irak en Galicia

Luis de la Fuente revela su predilección por Gavi y el apodo que le ha puesto: "Espero que no le moleste"

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La Selección Española tendrá su primer amistoso de preparación antes del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente se verán las caras ante Irak en un partido en el que hay una gran preocupación por el estado del césped después de la celebración del Deportivo. El duelo servirá para probar cosas antes de arrancar el torneo internacional y en el que no estarán jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Víctor Muñoz, pendientes todavía de su recuperación.

Quiénes sí estarán será los jugadores del grupo de apoyo. Con la intención de ayudar durante los entrenamientos, Luis de la Fuente convocó a nueve futbolistas que, en principio, no irán al Mundial 2026, pero servirán para completar las sesiones. Una lista en la que se encuentran jugadores como Marc Bernal, Gonzalo García, Leo Román, Javi Rodríguez, Jon Martín, Sergio Gómez, Javi Guerra, Beñat Turrientes y Jesús Rodríguez.

¿Qué hará Luis de la Fuente con el grupo de apoyo?

Aunque este grupo de jugadores llegó a la Selección Española como ayuda para los entrenamientos, su presencia no está descartada. Ni en los amistosos, ni tampoco en el Mundial 2026. En caso de que hubiera alguna lesión, alguno de estos futbolistas que estuvo presente en la pre lista podría servir como recambio. Pese a ello, la idea de Luis de la Fuente es apenas utilizarlos y así lo dejó caer en rueda de prensa.

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"Primero, darles las gracias por todo el trabajo que han hecho. Son uno más, son jugadores de muchos futuros", comenzó diciendo el seleccionador. "En el transcurso del juego, queremos que jueguen los máximos posibles. Pero queremos que el partido sirva. Es un partido de verdad, de preparación", dijo, dejando claro que su idea es que jueguen los que estarán en el torneo mundialista. "Veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento. Pero muchas gracias a este grupo, nos han exigido y mejorado mucho. Son futbolistas de futuro que en breve estarán con nosotros", zanjó.

No se quedó ahí De la Fuente, que incluso destacó a Marc Bernal. "Ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso si sigue trabajando igual. Si sigue en esa línea, podrá llegar lejos", apuntó sobre el mediocentro del Barcelona.