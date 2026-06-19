Luis de la Fuente explica por qué puso a Gavi de titular y estalla con las críticas a Rodri: “Insultante”

Fran Duarte Madrid, 19 JUN 2026 - 00:50h.

El seleccionador ha sido muy contundente para explicar por qué puso a Gavi de titular y no soporta a los que critican a Rodri

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El debut de España en el Mundial ha sido, como poco, decepcionante. Los de Luis de la Fuente no fueron capaces de marcar un gol a Vozinha, el nuevo héroe de Cabo Verde, a pesar de tener el 74% de la posesión. Un partido que ha dejado muchas dudas con respecto a la alineación del seleccionador y en el que acabaron muy señalados jugadores como Gavi o Rodri.

Luis de la Fuente, en defensa de Gavi

El futbolista del FC Barcelona se convirtió en el foco de las criticas por su mal partido. Sus números, con hasta diez balones perdidos durante el partido, delatan que no estuvo al nivel. Sin embargo, con Gavi se está teniendo muy poca paciencia y ya desde el momento de su convocatoria fueron muchas las voces que no comprendían por qué Luis se lo llevaba al Mundial.

Por eso el de Haro no ha dudado en salir en defensa de Gavi cuando le han preguntado en El Partidazo de COPE por su titularidad en ese partido. “Habíamos visto en el partido de Perú que Gavi nos dio mucha amplitud, mucha profundidad”, ha explicado Luis de la Fuente. “Estuvo muy dinámico. Además, Gavi es un jugador que por dentro se asocia muy bien. Queríamos tener el juego asociativo en la amplitud y cuando se jugara en el juego interior, pero a la vez la amplitud que nos daba Cucurella o Marcos. Yo creo que lo que menos acertado estuvimos fue en esas amplitudes porque no les dimos continuidad, no llegamos hasta la profundidad, nos quedamos en una zona intermedia donde facilitamos bastante la defensa del rival”, admitía el seleccionador. Para Luis de la Fuente, Gavi “hizo el trabajo que se había comentado y lo hizo perfectamente”, pero ha reconocido que “quizás no fue suficiente para crear más situaciones de gol”.

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Su enfado por los que critican a Rodri

Con las criticas a Rodri ya no ha podido aguantar y ha estallado con Juanma Castaño mostrando su enfado a quiénes piensan de esa manera. “Me parece altamente, de verdad, insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir eso de otros jugadores que están considerados también los mejores del mundo? ¿Se atreverían a decirlo? Yo creo que no. Pero como son españoles, y a los nuestros, pues se les puede decir otras cosas que a otros jugadores no se les dice”, ha contestado tajantemente el seleccionador. “Incluso estando al 50%, es mucho mejor que la mayoría de medios centros del mundo”.