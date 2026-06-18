En Portugal está abierto el debate con la condición de intocable del delantero

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Cristiano Ronaldo ha abierto el debate. El debut de Portugal en el Mundial 2026 fue decepcionante, incapaz de pasar del empate ante la RD del Congo y con el delantero como foco de buena parte de las críticas. Firmó un partido discreto, participó poco en el juego ofensivo de su equipo y, aún así, completó los 90 minutos. Durante las últimas horas han surgido críticas no sólo a su figura, sino al hecho de que Roberto Martínez le otorgue la condición de intocable.

Cabe recordar que Cristiano tiene ya 41 años, una edad a la que la mayoría de los futbolistas están ya retirados. Al luso se le siguen cayendo los goles en Arabia Saudí, pero cada vez que llega un gran torneo de selecciones no consigue responder. El dato es revelador: suma diez partidos seguidos entre la Eurocopa y los Mundiales sin marcar un gol.

Fernando Santos ya se atrevió a sustituirle en el Mundial 2022, disputado en Qatar. Y aquello, a la postre, acabó provocando una tensión con el jugador y sobre todo con su entorno que acabó con la destitución del técnico. Luego llegó Roberto Martínez, que ha decidido no sólo mantenerle como titular, sino darle los 90 minutos de su primer partido en el torneo.

Jugadores de España con la edad de Cristiano Ronaldo

¿Está Cristiano con 41 años para ser intocable en Portugal? Esa es la gran pregunta que sobrevuela la concentración de la selección portuguesa. Y a partir de ahí, aprovechamos la situación para poner un espejo y fijarnos en España: ¿qué jugadores con una edad similar podrían estar en el Mundial?

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En la convocatoria actual de España, ningún jugador tiene más de 33 años. El mayor es Borja Iglesias, con esa edad, seguido de Laporte con 32 años, Marcos Llorente con 31 años y Grimaldo, Fabián y Raya con 30 años. Es decir, que nadie se acerca lo más mínimo a los 41 años de Cristiano.

¿Qué jugadores hay en España de una edad similar? Si nos fijamos en futbolistas históricos de la selección, quizá la mayor semejanza es Santi Cazorla, que también tiene 41 años y ha jugado en Primera durante esta última temporada con el Real Oviedo. Eso sí, ha estado lejísimos de ser indiscutible y en la mayoría de las ocasiones disputaba los últimos minutos de cada partido.

Otro que seguía en activo hasta hace poco era Sergio Ramos, que tiene 40 años, dos menos que Cristiano. Eso sí, jugando en un campeonato menor como el mexicano y sin opciones desde hace tiempo de acudir a las convocatorias de España. De hecho, tampoco estuvo en Qatar.

Dos históricos como Andrés Iniesta y Fernando Torres tienen 42 años y ahora están en los banquillos. David Silva tiene 40 años y se retiró hace tres temporadas. Cesc Fábregas tiene menos aún, 39, y acaba de firmar una temporada exitosa como téncico del Como. Gerard Piqué tiene otros 39 y lleva varios años centrado en los negocios y alejado del fútbol profesional.

37 años tienen Jordi Alba y Sergio Busquets, que acaban de retirarse del fútbol. Ninguno de los mencionados ha tenido opciones de acudir al Mundial 2026 de la mano de Luis de la Fuente, siendo todos jugadores históricos de la selección española, la mayoría de ellos retirados. Por contra, Cristiano sigue gozando del rol de indiscutible para el seleccionador de Portugal.