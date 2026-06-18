El luso, a sus 41 años, firmó un mal partido ante El Congo

Así serían los cruces del Mundial 2026 tras todos los partidos de la jornada 1

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Portugal arrancó con mal pie en el Mundial 2026. Una de las grandes favoritas a ganar el torneo no consiguió pasar del empate ante la RD del Congo, que consiguió el primer punto de su historia en torneos mundialistas. No fue un buen partido del equipo de Roberto Martínez a nivel general, pero sin duda la mayor parte de las críticas se han focalizado en Cristiano Ronaldo, que pasó de puntillas por el encuentro.

A sus 41 años, el seleccionador tiene claro que Cristiano sigue siendo indiscutible. Arrancó como titular y completó los 90 minutos pese a que apenas participó en el juego ofensivo del equipo: sólo 25 intervenciones con balón, 3 disparos pero ninguno a puerta y un 0,46xG (goles esperados) que fue incapaz de traducir en un festejo.

El debate en Portugal está abierto: ¿debe Cristiano ser indiscutible a sus 41 años? La prensa portuguesa ha hablado mucho sobre este tema durante las horas: unos piensan que no hay otro delantero mejor; otros, que a su edad condiciona por completo el ataque de una selección plagada de estrellas.

Las críticas a Cristiano Ronaldo y las palabras de Thierry Henry

Thierry Henry es uno de los comentaristas televisivos que se ha unido a las críticas: "Hay algo importante: el equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes y es más fácil defenderlo. Ese es el problema de Ronaldo en este momento, que está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades", dijo en la Fox.

En la BBC, el comentario de Chris Sutton fue aún más duro: "Roberto Martínez tiene miedo de sacarlo del campo. Cristiano no es el entrenador. Puede que incluso marque el gol de la victoria, pero hoy estuvo completamente ausente del partido".

Y el seleccionador de Portugal, por su parte, defendió la decisión de mantenerle los 90 minutos en el campo: "Encontramos dificultades para llegar al área rival y queríamos usar las cualidades de Cristiano. No tenía sentido sacar al mejor goleador de la historia fuera cuando necesitábamos goles, por eso sumamos a Gonçalo Ramos en los minutos finales. La experiencia de Cristiano en el área es importante, su capacidad para atraer jugadores es importante. Cuando buscas goles, necesitas a Cristiano en el campo", dijo en sala de prensa.