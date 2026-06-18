Fue el único atacante de Inglaterra que firmó un encuentro discreto en el triunfo ante Croacia

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Decepcionante debut de Anthony Gordon en el Mundial 2026. Tres semanas después de que el FC Barcelona hiciera oficial su fichaje por 70 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables, el extremo debutó como titular en el triunfo de Inglaterra ante Croacia (4-2), uno de los partidos más vibrantes que ha deparado hasta ahora el torneo. Por contra, su actuación fue bastante discreta, pasó de puntillas por el encuentro y desató las primeras dudas en redes sociales entre la afición azulgrana.

No es que Gordon estuviera mal, es que prácticamente ni intervino. Inglaterra dejó buenas sensaciones, pero casi todo su juego estuvo volcado por la banda derecha, con Bellingham y Madueke como protagonistas. Harry Kane bajaba a recibir y Rice se abría hacia la izquierda para avanzar por el otro costado, pero de Gordon apenas hubo noticias.

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Fue sustituido en el 72', en la primera tanda de cambios de Thomas Tuchel, con unos números discretísimos: sólo 17 intervenciones con balón, 0 regates, 0 contribuciones defensivas y cuatro pérdidas. Sólo realizó un remate a puerta, de cabeza y en boca de gol, pero tampoco estuvo afortunado y remató hacia el centro, facilitando la parada de Livakovic.

Rashford mejora a Anthony Gordon y dispara las dudas del Barça

Por si fuera poco, el sustituto de Gordon fue otro viejo conocido como Marcus Rashford, cuya continuidad en el Barça ya parece casi descartada. Y además, el extremo anotó el 4-2 definitivo en el 85', culminando un gran contragolpe y golpeando con la derecha dentro del área tras un buen recorte hacia dentro.

La pobre actuación de Gordon, que no generó nada por su costado ante Croacia, provocó las primeras dudas entre la hinchada azulgrana en las redes sociales, recordando además el gran coste del fichaje y su difícil encaje en un equipo que ya cuenta con Raphinha y Lamine Yamal como teóricos titulares para jugar en las bandas.