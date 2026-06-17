David Torres 17 JUN 2026 - 15:26h.

Deco se ha reunido con el agente del jugador, que lleva otros futbolistas

El Nápoles piensa en Javi Guerra como regalo para Allegri y el Benfica se suma al interés: la postura del Valencia

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ValenciaEl FC Barcelona se ha sumado al pelotón de equipos que se interesa por Javi Guerra, por su situación, por saber las condiciones de una hipotética salida y por las pretensiones del futbolista.

En este escenario pre mercado, el Napoles, el Arsenal, el AC Milan y varios clubs más de primer nivel se han interesado en saber qué precio tiene el centrocampista de Gilet, tal y como ha venido informando ElDesmarque. Media Europa suspira por Javi Guerra y ahora, el agente de Javi Guerra, Javi Garrido, que lleva varios futbolistas importantes en cartera (Kangin Lee es uno), se ha reunido con el FC Barcelona, tal y como ha avanzado Sport, en concreto con Deco, y también ha preguntado por él. El nombre del centrocampista siempre ha estado en la mesa de los grandes pero, tras su debut con la selección española, aún se ha hecho más visible.

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La respuesta de Javi Guerra y el Valencia CF

Ante este interés, tal y como ha podido pulsar ElDesmarque, la respuesta del Valencia CF y del propio Javi Guerra es tan inamovible como sus intenciones.

En ese sentido, la postura del club ha sido y es que Javi Guerra no está en venta (su cláusula de salida no es oficial pero diversas fuentes la cifran entre 80 y 100 millones de euros) pero, al preguntar, en las oficinas de Micer Mascó insisten: que no está en venta y que ni tan siquiere se negocia su salida. El Valencia CF lo renovó el año pasado y cuenta con él para llegar al Nou Mestalla en Europa.

Además, tampoco Guerra parece dispuesto a salir. Lo ha dicho él y lo ha dicho su padre. "Tengo un contrato, renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí", aseguró el futbolista; a lo que su progenitor añadió después, palabras que tranquilizan a la afición y que suenan contundentes . "Él ya lo dijo el otro día que de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí.. y en el nuevo Mestalla" dijo.