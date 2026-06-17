David Torres 17 JUN 2026 - 07:17h.

El caso Diakhaby: Cuándo estará disponible, cuándo acaba contrato y qué puede hacer el Valencia CF con él

Las lesiones de Copete y las dudas contractuales con Unai, obligan a replantearse el futuro

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ValenciaEl Valencia CF, es decir, Ron Gourlay y, sobre todo, Carlos Corberán, tienen casi de repente un grave problema en el centro de la zaga. Al arduo trabajo que tienen por delante este verano, se les ha sumado la inesperada complicación de Copete (No volverá hasta ocubre como poco), la complicada continuidad de Unai Núñez, el adiós de Eray Cömert y el regreso inesperado de Cenk, que no cuenta, dejan la primera línea defensiva tiritando. En la zaga hay muchos integrantes, sobre el papel, pero si se analiza en profundidad, Corberán apenas tiene dos o tres al cien por cien para jugar.

A día de hoy, si esta mañana empezará la pretemporada, tampoco estaría disponible por lesión Dimitri Foulquier; último lateral derecho, pero que también ha jugado como central en el Valencia. De esta forma, Corberán tendría únicamente a sus órdenes a Justin De Haas, César Tárrega, a Cenk, futbolista que el Colonia ha descartado y que el Valencia, a priori no cuenta con él; a Diakhaby, cuya recuperación genera dudas aunque se le espera para la pretemporada, y, a Pepelu, un pivote que, obligado por las circunstancias, se ha convertido en un parche solvente para determinadas situaciones.

El Valencia CF sale al mercado: o Unai Núñez, u otro

En este escenario, el Valencia, que ya se había planteado a corto plazo intentar quedarse en propiedad a Unai Núñez, sabe que tendrá que pagar traspaso y negociar con el Celta por él y asumir su ficha completa, que es elevada para la media de la plantilla del equipo. Por ello, el Valencia CF, que no descarta al vasco y sigue siendo una opción más que válida, pero paralelamente decidido intensificar su búsqueda en el mercado por un central que pueda completar su zaga.

La decisión no es sencilla , ya que Copete teóricamente volverá en octubre, pero es una incógnita el regreso de Diakhaby y sus circunstancias. A Mouctar se le espera ya en pretemporada pero sale de dos lesiones bastante graves y existe una seria preocupación por conocer qué rendimiento real puede dar sobre el campo. Además, su situación médica pasada y su elevada nómina casi descartan poder encontrarle un equipo en su último año de contrato

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Con César Tarrega no hay dudas, su año no ha sido excesivamente bueno, pero hay confianza plena en que va a ser un central de futuro y de garantías. Salpimentan este cóctel complicado jugadores como Iker Córdoba, cedido en el mirandés, pero que a priori parecen una solución escasa y muy transitoria para afrontar la campaña aunque hará la pretemporada.

Suena Raíllo

El caso es que el Valencia CF sabe que tiene que salir al mercado a por un central y más si no puede cerrar a Unai Núñez. De momento, Gourlay ha estado de caza por Europa y no se descarta nada. Hay que dar salidas sí (Cenk, Diakhaby, Cömert...) pero a pesar de De Haas falta uno. En ese sentido, ha sonado Raíllo, del Mallorca; quien según el periodista Aaron Domínguez habría recibido la llamda del Valencia CF: