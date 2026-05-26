David Torres 26 MAY 2026 - 14:19h.

No querían pagar 2 millones y su elevada nómina. Han negociado sin suerte

Cenk no quiere volver al Valencia CF: "El Colonia tiene una opción de compra"

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ValenciaMalas noticias para el Valencia CF, al que se le acumula un nuevo marrón en la zaga. El conjunto de Mestalla ha conocido de forma oficial que el Colonia, club dónde estaba cedido Cenk con opción de compra, no se quedará al jugador. Y eso que todo parecía encaminado para que así fuera. "El FC Colonia no ejercerá su opción de compra sobre Cenk Özkacar. Así lo anunció el director general del club, Thomas Kessler.

El defensa central turco jugó cedido por el Valencia la temporada pasada y disputó un total de 27 partidos con el FC", ha anunciado hoy a través de sus redes sociales el conjunto germánico. El director general del FC, Thomas Kessler, declaró: “Su marcha es desgarradora. Es una persona fantástica que, incluso en la conversación en la que le comunicamos nuestra decisión, inmediatamente nos deseó lo mejor para el futuro. Es una persona muy positiva, y eso se notaba en el vestuario. Sin embargo, decidimos no ejercer la opción de compra porque buscamos un tipo de jugador diferente para la defensa central. Le deseamos a Cenk todo lo mejor en su futuro”.

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¿Qué ha pasado con Cenk?

Según ha podido saber ElDesmarque, Cenk estaba cedido con opción de compra. El Colonia pagó 300.000 euros por los derechos del jugador esta temporada pero además se reservó una opción de compra no obligatoria de 2 millones de euros. Ahora ha querido renegociarla a la baja con el futbolista y el club y, de momento, se han roto las negociaciones, por lo que Cenk volverá a Mestalla.

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La idea del Valencia CF es que Cenk, si puede ser, salga del equipo antes de pretemporada porque la acumulación de centrales empieza a ser grande. Hay seis en plantilla contando a Unai Núñez, al que el Valencia quiere tratar de fichar.

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Cenk no quiere volver al Valencia y no descarta Turquía

“Quiero agradecerles sinceramente a todos por la cálida bienvenida que nos han brindado a mí y a mi familia esta temporada, haciéndonos sentir como en casa. Luchar por este escudo y jugar frente a esta increíble afición ha sido una experiencia inolvidable. Les deseo todo lo mejor para el futuro. Este club y la gente de Colonia siempre tendrán un lugar especial en mi corazón”, dijo Cenk Özkacar.

Previamente, hace semanas, también dejó claro que no quería volver al Valencia CF y que su deseo era quedarse allí. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", ha dicho en una entrevista a IHA, medio deportivo de su país. "Mi objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia. Pero nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig (la liga de su país) es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado".