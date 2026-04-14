David Torres 14 ABR 2026 - 10:45h.

Estuvo a punto de marcar su primer gol en la Bundesliga, él quiere quedarse

Cenk no quiere volver al Valencia CF: "El Colonia tiene una opción de compra"

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ValenciaCenk Ozkaçar vive una segunda juventud en Alemania. El central, que estuvo a punto de marcar en la victoria del Colonia contra el Werder Bremen está a cinco partidos de convencer a Thomas Kessler, director deportivo del equipo alemán para que haga efectiva la opción de compra que tiene cuando lo fichó en calidad de cedido el verano pasado. El futbolista se ha asentado en la defensa germana. Desde enero lo ha jugado prácticamente todo, es titular indiscutible en una zaga de tres y su entrenador confía en él. Ante el Werder Bremen, un cabezazo suyo al poste propició el gol de la tranquilidad en una victoria que les deja prácticamente descendidos.

Así está el futuro de Cenk, los datos de la operación

A falta de cinco partidos para concluir el campeonato, Cenk se ha ganado. que el FC Koln apueste por él, al menos así lo aseguran en Alemania. De hecho el diario Bild cuenta con que, si se mantienen (están cinco puntos por encima del descenso) terminarán ejecutando la operación de compra. Cabe recordar que Cenk está cedido con opción de compra. El Colonia pagó 300.000 euros por los derechos del jugador esta temporada pero además se reservó una opción de compra no obligatoria de 2 millones de euros.

Cenk quiere quedarse en Alemania

El jugador turco, entretanto, es feliz en Alemania y desea que el club alemán ejerza la opción de compra. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", ha dicho en una entrevista a IHA, medio deportivo de su país. "Mi objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia. Pero nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig (la liga de su país) es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado".

Y el Valencia, entretanto, estaría feliz con ingresar 2 millones de euros por un central que no contaba para Carlos Corberán.