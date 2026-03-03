David Torres 03 MAR 2026 - 16:16h.

El Colonia tiene una opción de compra de 2 millones de euros:

¿Cómo les va a los cedidos Sergi Canós, Alberto Marí o Cenk?

ValenciaCenk Ozkaçar, jugador del Valencia CF cedido en Alemania, (FC Köln) tiene claro que su futuro pasa por continuar en la Bundesliga (dónde podría acompañarle Cömert) y no regresar al conjunto de Mestalla. El internacional turco sabe que allí tiene futuro pues ha disputado 15 temporadas y que su cesión contempla una opción de compra de unos dos millones de euros. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", ha dicho en una entrevista a IHA, medio deportivo de su país.

Cenk: Colonia o Turquía

En la mencionada entrevista, Cenk habla de su futuro y confía en volver a la selección: "Mi objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia. Pero nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado".

Además, Cenk lo tiene claro y confía en estar en el Mundial con Turquía

"Ojalá hubiera podido estar en la convocatoria final de la Eurocopa 2024. Pero no es el fin del mundo, tenemos un largo camino por delante. Se acerca el Mundial. Quizás viva la Eurocopa dos o tres veces más. No estar en la convocatoria también fue una motivación extra. Porque estar en la primera fase es satisfactorio, pero como siempre soñamos con llegar más lejos, no estar en esa convocatoria final nos motiva para estar en la siguiente convocatoria de la selección nacional. También tenemos una buena relación con el entrenador. Me dijo lo que necesitaba decir durante ese proceso. Lo acepté con profesionalismo. Creo que después de que mi rendimiento aquí mejore y alcance cierto nivel, volveré a la convocatoria de la selección nacional. Espero estar en la convocatoria de marzo. Después de eso, mi objetivo es estar en la convocatoria del Mundial, y estoy seguro de que estaremos".