David Torres 03 MAR 2026 - 14:20h.

Las lesiones permitieron ampliar el límite de coste de plantilla del Valencia CF

LALIGA sube cinco millones el límite de coste de plantilla del Valencia CF: causas y consecuencias

Una vez finalizado el mercado de fichajes de invierno, LALIGA hace públicos los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes y SAD’s de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION. El Valencia CF pasa a tener un coste de plantilla de 95.6 millones, un ligero ascenso.

En el caso del conjunto de Mestalla, el coste de plantilla sube 4 millones respecto a septiembre tras operar 4 llegadas (Sadiq Umar, Guido Rodríguez y Unai Núñez en enero) y Renzo Saravia en el mes de febrero. Los dos primeros, Sadiq Umar y Guido Rodríguez, además llegaron en propiedad, pagando traspaso en el caso del punta. Unai vino cedido y Renzo Saravia también llega en propiedad pero procedía del mercado libre. Tras este reajuste, el Valencia CF se mantiene como el octavo límite de coste de plantilla de la competición.

¿Por qué sube el límite de coste de plantilla?

Cabe recordar que este Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2025/2026 tras el mercado de verano y el de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

La explicación de la mejora del límite del coste de plantilla radica en las desgraciadas lesiones de jugadores como Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier, han permitido ampliar ese margen (a razón del 30% de cada uno de los salarios) para poder afrontar refuerzos que el Valencia CF de Kiat Lim esta vez sí, y ante el temor al descenso, ha hecho. La consecuencia es que se hayan fichado a los cuatro jugadores ya mencionados.

La evolución del coste de plantilla del Valencia CF

En el caso del Valencia CF el nuevo límite se establece en 95.6 millones, 4.2 millones de euros más que en septiembre de 2025, cuando era de 91.2 millones.

La gran subida, no obstante, la dio el año pasado, pues el Valencia CF tenía un límite de coste de plantilla de 79.998 millones de euros, en febrero de 2025.

El Valencia CF comenzó la temporada pasada (septiembre 2024) con un LCPD (límite de Coste de Plantilla Deportiva) de 74.6 millones.

El Valencia sigue mejorando el coste de plantilla que empezó al final de la temporada 2022 Tras el desplome del verano de 2021, cuando el Valencia tenía el coste de plantilla más bajo de toda la competición con apenas 30 millones de euros. Empezó a remontar a partir de la pandemia. Tenía 57 millones en marzo de 2022; 75,8 millones en septiembre de 2022 En febrero de 2023 subió un coste de plantilla de 79,991 millones de euros; en septiembre de 2023 era de 85.5 millones, dato que se mantuvo en febrero de 2024. En septiembre de 2024 el coste se redujo algo y pasó a ser de 74.6 millones, pero en febrero de 2025 volvió a incrementarse hasta establecerse en 79.9 millones.

Con todo,.si comparamos con la temporada 2019, el club ha pasado de tener 170 millones a los actuales 95.6 millones, una reducción considerable que confirma que el Valencia de la mano de Peter Lim se ha empequeñecido y que sigue de forma parecida con Kiat Lim.