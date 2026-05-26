David Torres Valencia, 26 MAY 2026 - 08:01h.

Pertenece al Celta, ha sido feliz en Mestalla pero su continuidad no es sencilla

Tres jugadores se sobrepusieron a los pitos y se despidieron dando la vuelta a Mestalla: El adiós de Comert

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Unai Núñez fue uno de los tres jugadores que se despidió de Mestalla "como toca", dando la vuelta entera al campo y diciendo adiós a una afición que lo ha acogido con cariño y ha sabido valorar su ayuda y su sobriedad para que el equipo firme una segunda vuelta de Champions. Ya más relajado, horas después de la victoria ante el Barça sin el premio de Europa, Unai Núñez escribía su despedida de Mestalla. "Han sido meses intensos y de crecimiento. Me hubiera encantado rematarlos entrando en Europa pero al menos nos despedimos ganando. Sabía que el Valencia CF era un club grande, pero hasta que no lo he vivido no he descubierto la dimensión real que tiene. Gracias por todo. AMUNT!", publicaba en su cuenta oficial de X el central vasco, al que le quedan dos años de contrato con el Celta de Vigo.

El mensaje de Unai Nüñez encierra tres sentimientos en uno: autenticidad por lo vivido, felicidad por su estancia en Valencia pero también prudencia ante el futuro.

Así está el futuro de Unai Núñez

Unai Núñez se despide de Mestalla de momento y el Valencia CF, tal y como ha venido informando ElDesmarque, tratará de ficharlo en propiedad pero no es sencillo. Para empezar, el futbolista pertenece a un Celta de Vigo que volverá a jugar en Europa y que no anda sobrado de defensas de su capacidad. Además, su ficha no es baja. Unai proviene del Athletic Club y tiene experiencia en la élite. A corto plazo, Unai está obligado a ir a la capital gallega a empezar la pretemporada porque le quedan dos años de contrato todavía con los celestes.

Por el contrario, el Valencia CF, que sabe ya sus prestaciones, está interesado en hacerse con sus servicios, pero asumir su ficha no es sencillo si, además, debe pagar traspaso por él. La piedra está en el tejado del Celta, que no lo quiere pero que desea hacer caja por él. Su precio de salida marcará las opciones de que el central de Sestao pueda regresar o no a Mestalla la temporada próxima.

Voluntad del jugador por volver existe y del club por ficharlo también, falta que cuadren los números y, de primera mano, saber tras la pretemporada qué planes tiene Claudio Giráldez para él.