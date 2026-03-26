David Torres Valencia, 26 MAR 2026 - 11:30h.

"Lo único que sé es que tengo que volver a Vigo a hacer la pretemporada con ellos, pero estoy feliz en el Valencia"

Unai Núñez esperará al Celta de Vigo sobre el césped con su futuro por definir

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Unai Núñez ha caído de pie en Mestalla. El central vasco, cedido por el Celta de Vigo, al que se podrá enfrentar el domingo 5 de abril ya que no tiene cláusula del miedo, es feliz en Valencia, lo juega todo, como central o como lateral derecho desde que llegó en el pasado mercado de invierno. Apenas siete partidos, y las bajas en la zaga, han hecho que el Valencia CF se plantee seriamente convertir su cesión hasta final de temporada sin opción de compra en algo más, en un contrato a largo plazo. Sin embargo, la situación no es sencilla y, como ya avanzó ElDesmarque, será algo que suceda más adelante, en verano. Y es que, Unai Núñez tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo (acaba en 2029) y, aunque Claudio Giráldez no cuenta con él y parece que va a seguir siendo así en verano, se debe al club gallego y se debe negociar con ellos un precio de salida.

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Unai Núñez habla de su futuro

En este escenario, todavía intrincado, pero de buenas sensaciones entre el Valencia y Unai, el jugador ha concedido una entrevista a Plaza Deportiva en la que se ha referido a su futuro. En ella, ante la pregunta de si le gustaría continuar en el Valencia, el central "despeja" balones pero aquilata una certeza: Es feliz en Mestalla. "Lo único que sé es que tengo que volver a Vigo a hacer la pretemporada con ellos. Lo que tenga que pasar, pasará. Todavía tengo dos años más con ellos, pero sí, aquí estoy muy contento. Se ve reflejado en el campo y en el fútbol puede pasar de todo".

Ante la insistencia sobre si priorizaría el Valencia en caso de poder salir en verano, vuelve a mostrarse dual: quiere, es feliz, pero no profundiza en exceso. "Para que llegue ese momento pueden pasar muchas cosas. Voy a vivir el día a día, pero hay que tener en cuenta que aquí estoy muy contento".