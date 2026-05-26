Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

El Valencia CF prepara y necesita otra revolución en su plantilla este verano

El Valencia CF necesita fichajes en todas sus líneas

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Se acaba la temporada y el Valencia tiene dos pasos importantes que dar. El primero de todos hacer balance de lo sucedido: Explicar, buscar y tomar decisiones respecto a por qué el equipo disputó una pésima primera vuelta y se ha quedado a las puertas de Europa una temporada más y ya van siete. Muy buena parte de culpa de que la temporada se haya tenido dos partes tan diferenciadas ha sido la política de fichajes que ha llevado el club, desastrosa en verano, donde algunos futbolistas han quedado señalados como son Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma o Dani Raba, a los que se les busca ya acomodo; y una mucho más exitosa en invierno, donde llegaron tres futbolistas que han sido trascendentales para que el equipo perdiera la ganara la lucha por la permanencia e incluso en la última jornada llegara a tiempo para poder luchar por una plaza en posiciones europeas.

Dos fichajes ya, los cedidos con pocas opciones

De todo eso se lleva hablando hace semanas y la prueba es que el equipo ya ha firmado a Aliou Dieng y a Justin De Haas, pero el club quiere más y sabe que en el mercado de verano tiene que cambiar radicalmente el ambiente y el nivel de la plantilla para darle a Corberán las armas que le permitan al equipo esta vez sí, volver a Europa con la inauguración del Nou Mestalla. Esas llegadas están aseguradas, al igual que la mayoría de los cedidos tienen escasas opciones de seguir. Renzo Saravia, Agirrezabala y Beltrán están descartados, Ramazani sólo si es regalado y por Unai Núñez se puede negociar. No seguirán Cömert y Thierry, que acaban contrato.

Además, en juego está la propia estabilidad del club. La afición ha acabado muy cansada de lo que ha visto y ha señalado al entrenador en Mestalla mientras que el club ha decidido apostar por su continuidad. En este escenario no darle una plantilla de garantías sería una auténtica suicidio deportivo.

Los refuerzos previstos

El caso es que el Valencia CF tiene que acometer varios fichajes de forma innegociable y otros dependerán de los movimientos que haga con los futbolistas que ya ha tenido en plantilla. En ElDesmarque, los analizamos línea por línea.

Portería: Dimitrievski, Riveo y otro

Como ya ha venido publicando este medio, la idea del Valencia CF pasa por ejecutar la opción de compra de Stole Dimitrieski o plantearle un contrato en condiciones similares a las que tiene firmadas apostar por la continuidad de Cristian Rivero como tercer portero y firmar a otro cancererbero en el mercado. Como ya he sabido, hay nombres sobre la mesa Antonio Sivera, Aarón Escandell y varios más que el club maneja.

La defensa: dos laterales y un Unai Núñez

En la defensa urgen dos laterales derechos. Thierry Rendall no continuará, Renzo Saravia tampoco y solo queda Dimitri Foulquier y sale de lesión y Renzo Saravia acaba cesión y tampoco continuará . Llegarán dos futbolistas para esa zona del campo, uno al menos con la vitola de muy titular. Y además, el club se tiene que plantear qué hacer con Unai Núñez. Si el de Sestao no sigue, el Valencia tendrá que firmar un central de garantías para completar una terna en la que estarán De Haas, Diakhaby, Copete y César Tárrega, seguros (aunque si surgiera una posibilidad, Diakhaby podría salir) y en la que vuelve Cenk, pero el club no cuenta con él. Como tampoco cuenta con Cömert, que se va al mundial y que ya se despidió de Mestalla.

El centro del campo: Un Guido, u otro

En el centro del campo, la piedra angular es Guido Rodríguez. Llega Dieng pero falta un pivote. El argentino tiene en un vilo la la continuidad del proyecto y el planteamiento total. Si Guido sigue, con Dieng el pivote estará asegurado y no se necesitarán más futbolistas en esa zona siempre, y cuando continúen los Pepelu, Javi Guerra y André Almeida, por el que si llega una oferta como la del Porto de enero de 2025, saldrá. Con Baptiste Santamaría no se cuenta. Pero para eso ya ha firmado al de Mali .

Las bandas: pendientes de Diego López y Danjuma, uno o dos

En las bandas, la lesión de Diego López abre un escenario nuevo. Hasta ese momento era seguro que un futbolista tenía que ficharse para esa zona, al margen de gestionar la cesión de Largie Ramazani. En el club no hay demasiadas esperanzas en poder cerrar al internacional belga, que ha sufrido un robo en su casa estos últimos días, porque su cesión es cara y el Leeds no da facilidades. Dani Raba tampoco tiene muy clara la posibilidad de seguir y, con Diego López, en el dique seco, el Valencia CF tendrá que traer a dos fichajes. Cuestión que será obligatoria si logra darle salida a Danjuma. Sólo Luis Riojaparece tener el sitio fijo.

La delantera: un refuerzo

Arriba, Lucas Beltrán no seguirá A Carlos Corberán le quedan dos jugadores para esa posición: Hugo Duro y Umar Sadiq. El Valencia debe plantearse qué hace en esa situación. Se necesita un tercer integrante como mínimo y, de la cantera, sólo llega Mario Domínguez, que tratará de ganarse un hueco en pretemporada; pero hasta la fecha no ha sido del gusto de Carlos Corberán y falta, por tanto un hombre en esa posición.