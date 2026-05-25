David Torres 25 MAY 2026 - 00:05h.

Guido tiene una oferta de renovación sobre la mesa pero aún no ha contestado

Guido Rodríguez comienza la mudanza de su casa de Valencia sin un destino fijo: Así están las negociaciones para su renovación

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ValenciaGuido Rodríguez se despidió de Mestalla este sábado, al menos de momento, con una gran victoria y un gran partido individual, uno más, y un gol, un golazo, que hizo que la afición coreara su nombre y gritara "¡Guido quédate!" en el coliseo valencianista. El argentino ha calado muy hondo en Mestalla, se ha metido a la afición en el bolsillo en apenas unos meses y, en torno a su figura, Carlos Corberán ha reconstruido al equipo para firmar una segunda vuelta de Champions.

Guido llegó con un contrato temporal para salir de la Premier y poder firmar por el Valencia CF. Acaba en junio y ahora toca plantearse su futuro. Ofertas no le faltan y él sabe que, a sus 32 años está ante su último gran contrato. Pase lo que pase, tocaba despedirse o, al menos, decir hasta luego. El campeón del mundo ha optado por un simple "Amunt Valencia!" en su instagram personal y eso ha desatado la locura y la inquietud en los aficionados.

A la media hora tenía 3.000 me gustas y decenas de comentarios en el mismo sentido: "¡Guido quédate!", le decían los seguidores che que no conciben el futuro sin el pivote argentino.

Guido Rodríguez firma unos números que le permiten apretar

Guido Rodríguez se ha mudado de la casa en que vivía porque acaba el alquiler y está en venta, pero no porque tenga tomada una decisión sobre su futuro. No, eso no ha sucedido. El Valencia CF le ha hecho una oferta y él tiene que contestar, pero cuando otros clubes llaman a su puerta, lo que pide el argentino está lejos de lo que el Valencia CF puede pagar.

Se lo puede permitir porque ha sido, desde enero, uno de los mejores del equipo y ha firmado unos números que, ante un último contrato (tiene 32 años) le permiten "apretar" al Valencia CF y a cualquier otro pretendiente (Villarreal o equipos de México, por ejemplo). Además, ha sido incluido en la prelista de la selección Albiceleste para el Mundial.

Y es que, sus números desde que llegó son casi inmejorables. 1308 minutos repartidos en 16 partidos (casi todos los que estuvo disponible); 4 goles (tercer máximo anotador del equipo) y 4 cartulinas amarillas sin expulsión. Guido ha encontrado en Valencia el sitio ideal para revalorizarse. Falta que, en su decisión final, entren en juego otros factores además del económico donde el Valencia CF no puede competir con otros rivales. El club ha hecho un esfuerzo, Ron Gourlay lleva en persona las negociaciones, pero tampoco va a salirse del Fair Play o romper la estabilidad salarial del vestuario.