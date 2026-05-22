Guido Rodríguez comienza la mudanza de su casa de Valencia: Así están las negociaciones para su renovación

David Torres 22 MAY 2026 - 13:04h.

Pasará las vacaciones en Argentina desde dónde decidirá su futuro

Ofertón a Guido Rodríguez en México, interés en Italia y la baza del Valencia: "Cómodo y rindiendo"

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ValenciaEn cuanto acabe el encuentro de este sábado contra el FC Barcelona, Guido Rodríguez, como el resto de jugadores de la plantilla del Valencia CF comenzará sus vacaciones que, muy probablemente, serán en su Argentina natal. Con contrato hasta junio, el centrocampista ha sido incluido en la prelista de la selección Albiceleste para el Mundial pero, pase lo que pase con la lista de Scaloni, será en el país sudamericano dónde aguarde noticias sobre su próximo destino.

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El futuro de Guido Rodríguez

A corto plazo, tal y como ha avanzado hoy À Punt, el futbolista se mudará y dejará su casa a las afueras de Valencia. De momento, hoy un camión estaba en la puerta de su casa recogiendo muebles y bártulos hasta nueva orden y a la espera de un futuro destino. Guido, que desde el principio vino con un contrato por seis meses para agilizar su traspaso en enero, tiene sobre la mesa una oferta de renovación del Valencia CF, pero también el interés de muchos clubes de México y otros de España como el Villarreal CF.

Su familia y él son felices en Valencia, pero sabe que está ante su último gran contrato y no quiere precipitarse. Su intención inicial está clara, tal y como desveló en una entrevista en ElDesmarque. Quiere quedarse. "A mí me gustaría, sé que al club también. No hay nada que ocultar. El club sé que está contento, yo estoy contento. Después, bueno, hay que hablar cosas, hay que hacer tiempos. Hay un montón de cosas en fichajes o en planificación del club y estrategias, a nivel de plantilla... Así que creo que hay tiempo para todo y que lo importante es que el club esté contento conmigo y que yo esté contento con el club".

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"A mí me gustaría quedarme sé que al club también. No hay nada que ocultar"

Pero claro, para ello el Valencia CF debe hacer una apuesta deportiva y económica firme por él. Entrar en Europa fluidificaría mucho las negociaciones que siguen abiertas. De hecho, según ha podido saber este medio, todavía no ha habido una respuesta definitiva del argentino a la oferta presentada. ¿Es un no? No, pero tampoco es un sí. De momento, Guido se muda.