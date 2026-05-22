Qué jugadores podrían despedirse de Mestalla en el último partido de Liga

David Torres 22 MAY 2026 - 09:09h.

Nueve acaban contrato, pero hay cuatro futbolistas más señalados

Se complica la despedida de Lucas Beltrán: así está su futuro

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ValenciaEl Valencia CF recibe este sábado en la trigésimo octava y última jornada de Liga al Barcelona en Mestalla, será el último encuentro oficial que dispute el equipo y será también la última oportunidad que disputen varios jugadores defendiendo los colores del equipo valencianista. Muchos están cedidos, otros acaban contrato y, algunos aún con contrato en vigor, podrían estar en la rampa de salida dado el poco rendimiento que han tenido con Carlos Corberán. Entre pitos y flautas, más de una docena de jugadores deberán saborear la noche del sábado como lo que es, un partido trascendente para el futuro del equipo sí, pero también un punto de inflexión en sus carreras.

Vaya por delante que, hasta ocho jugadores de la plantilla terminan contrato (o su cesión) el 30 de junio: Julen Agirrezabala, Unai Núñez, Largie Ramazani, acaban cesión; mientras que Stole Dimitrievski, Lucas Beltrán, Cömert, Thierry Rendall, Guido Rodríguez y Renzo Saravia acaban contrato, pero hay más. En ElDesmarque repasamos caso a caso por líneas.

Los porteros: Dimitrievski, Rivero y otro.

El único que tiene contrato es Cristian Rivero, pero es seguro que el Valencia CF ejercerá la opción de ampliación unilateral de Dimitrievski, y Julen Agirrezabala no seguirá en el Valencia CF. Se despedirá desde el banquillo porque el conjunto de Mestalla no ejercerá su opción de compra. La meta del futuro, como avanzó ElDesmarque el 25 de febrero es: Rivero, Dimitrievski y otro.

La defensa: ¿Cömert?

En la defensa acaban contrato Thierry Rendall, y no seguirá tras seis años en el club, y Renzo Saravia, que tiene la promesa de que si cumplía, podrían sentarse a negociar. Una inoportuna lesión complica su futuro. También se despide Unai Núñez, que acaba cesión y con el que el club estudia negociar su traspaso procedente del Celta. De momento, eso sí, tendrá que irse a Vigo.

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Eray Cömert acaba contrato, a Corberán le gusta, pero esta es la fecha que, citado para el Mundial, el Valencia CF no termina de concretar una oferta. De momento, toca despedida.

No podrán despedirse sobre el campo los lesionados Foulquier y Diakhaby, y ojo con el central porque el club no vería con malos ojos aligerar su coste de plantilla traspasándolo.

La medular: Guido, la gran preocupación

En el medio del campo Guido Rodríguez acaba contrato. Quiere quedarse, lo dijo en exclusiva en ElDesmarque, tiene oferta para seguir pero las diferencias económicas aún son enormes. Es el típico caso que Mestalla. puede pedir su vuelta.

Otro caso que puede vivir su último partido es Baptiste Santamaría. Desaparecido para Corberán, el Valencia, si puede lo sacará.

El ataque: Ramazani una cesión cara

En punta acaban cesión Lucas Beltrán, por el que el Valencia CF parece que no está dispuesto a pagar y Largie Ramazani, que gusta más, pero el precio de su cesión complica el asunto. De momento, toca despedida.

Después hay dos jugadores señalados por el técnico por falta de minutos que probablemente puedan estar viviendo sus últimos minutos en Mestalla: Dani Raba y Arnaut Danjuma. Su rendimiento esta lejos del esperado y no es descabellado que el club con Ron Gourlay a la cabeza