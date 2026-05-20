David Torres 20 MAY 2026 - 17:36h.

Lucas Beltrán se ha perdido siete partidos en el último trimestre

River da un paso más con Lucas Beltrán: así está su ofensiva

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El Valencia siguió sin poder contar con el delantero argentino Lucas Beltrán por sus molestias en la rodilla en la sesión de entrenamiento de este miércoles, mientras que solo pudo contar en una parte de la sesión con el atacante neerlandés Arnaut Danjuma, también con problemas en su caso en la espalda, como avanzó ElDesmarque, para preparar el partido contra el Barcelona de este sábado en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán regresó al trabajo el martes por la tarde en una sesión en la que el grupo estuvo diferenciado en dos grupos y ya este miércoles se entrenó todo el grupo junto. Mientras que los problemas de Beltrán ya eran conocidos, pues no ha estado disponible en los últimos cuatro partidos, las molestias de Danjuma se descubrieron después de que el jugador fuera baja en Anoeta pese a viajar con el equipo.

El resto del equipo trabajó con normalidad, incluido Mouctar Diakhaby, lesionado de larga duración y sin ficha federativa, que va completando entrenamientos junto al resto de sus compañeros, menos los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, José Copete y Dimitri Foulquier.

El futuro de Lucas Beltrán y su despedida de Mestalla

A pesar de que a Carlos Corberán le gusta, la continuidad de Lucas Beltrán en el conjunto de Mestalla se complica. El Valencia CF no se ha movido todavía, el argentino tiene ofertas interesantes para cambiar de aires (River Plate quiere repatriarlo y al Espanyol le gusta) y su club, la Fiorentina, quiere hacer caja por él. Pero es que, además, la rodilla le sigue dando guerra y, salvo milagro de última hora, parece que Lucas Beltrán no podrá despedirse de Mestalla sobre el césped para buscar una victoria que le dé opciones de clasificarse para la Liga Conferencia, siempre que Getafe y Rayo Vallecano no ganen sus respectivos partidos. El argentino siempre ha mostrado su deseo de quedarse, pero sabe que la opción es remota y haberse perdido siete partidos en el último trimestre no facilita el asunto.