David Torres 20 MAY 2026 - 16:53h.

103 años de Mestalla, el más antiguo de Primera: cuántos partidos ha albergado y cuántos le quedan antes de jubilarse

Hugo Duro: “Europa sería un premio enorme para un Mestalla con 103 años de historia”

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ValenciaEl pichichi del Valencia CF Hugo Duro, que ya ha entrado en la historia del club como 25º máximo goleador, es uno de los guías espirituales del equipo apuntó que entrar en competición europea, la Conference League, sería “un premio enorme” para Mestalla, que cumple este miércoles 103 años y la próxima temporada será la última en la que el equipo juegue en el estadio antes del traslado al Nou Mestalla. “El año que viene es el último que vamos a jugar en Mestalla y sería un premio enorme para un campo con 103 años de historia. Se ha dado todo para que tengamos la oportunidad y en lo que depende de nosotros tenemos que salir a ‘full’ para poder disfrutar todos juntos, que lo hemos pasado mal este año”, dijo el delantero

Hugo Duro: "Ha sido una temporada difícil para todos

En una entrevista con los medios oficiales del club, Duro además ha comentado las siguientes cuestiones:

Próximo partido frente al FC Barcelona

“Ha sido una temporada muy difícil para todos, jugadores, afición… plantarnos en la última jornada con la oportunidad de entrar en Europa, tenemos que ir a tope y aprovecharlo”.

Previa de la UEFA Conference League

“Lo más importante es centrarnos en nosotros y ganar al Barça y esperar a que se den los resultados para celebrarlo todos juntos.

La Força de Mestalla

“Llevo ya muchos años y cuando juegas en el Camp de Mestalla y la afición aprieta en cada jugada te da un plus que también tenemos que aprovechar. Ese ánimo que nos dan, nos ayuda mucho y participan en el partido más que lo que creen”.

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Finalizar la temporada en casa

“Hacía años que no acabábamos en el Camp de Mestalla. El año que viene es el último aquí y sería un buen premio clasificarnos para la previa de la UEFA Conference League. Se ha dado todo para que tengamos esa oportunidad y tenemos que salir a tope para conseguir la victoria”.

Ambición y posible clasificación a plaza europea

“Llevamos todo el año en poder mandar el mensaje, como equipo, afición y Club tenemos que intentar que este mensaje se transmita desde el principio porque es un Club con ambición, muy grande y es una exigencia que nos debemos poner. El partido va a ser precioso”.

Victoria ante la Real Sociedad en Anoeta

“También ganamos en San Mamés y empatamos contra el Rayo. En los cinco años no había ganado en ninguno de esos estadios. Nos queda un partido, tenemos gran ambición y confianza máxima”.

A por el FC Barcelona

“Esto es fútbol. El año pasado ganamos en el Bernabéu. Para nosotros es una final y lo tenemos que hacer notar en el campo. Esa debe ser la mentalidad del equipo, salir a tope y con ganas de brindar el triunfo. Tenemos el premio grande de poder conseguir plaza europea. El Camp de Mestalla tiene que ser una caldera, como contra el Rayo, que fue increíble”.

"Con el cuchillo entre los dientes"

Partidos frente al FC Barcelona

“No se puede vivir del pasado. Hay que recordarlos para mejorar, pero con la confianza de ganar y tranquilidad, pero con el ‘cuchillo entre los dientes'”.

Goles en grandes ocasiones

“Piensas en el año, ha sido irregular pero, sobre todo, duro. Mentalmente ha sido una 'montaña rusa' debido a la igualdad de LALIGA. El poder jugar un partido tranquilos, jugándonos este bonito premio, es lo que tenemos que pensar. Piensas en ese momento que pite el árbitro y se haya dado todo para poder celebrarlo con la afición”.

‘Top 25’ de los máximos goleadores del Valencia CF en LALIGA

“No dejan de ser datos, que me hacen mucha ilusión. Sobre todo, por cumplirlo en un club como el Valencia CF, por la conexión que tengo con todo el mundo. Me da mucho orgullo, pero quiero más, esperemos que estar en el ‘top 25’ se me quede corto y que en unos años, la gente me recuerde como jugador, pero también como persona".

Madurez

“Me gusta valorar lo que tengo y aprender mucho. Lo he sabido hacer. En mi cabeza pegué un cambio y siempre me exijo mejorar. He demostrado que puedo hacer diez goles mínimo por temporada y, ahora, a subir la media. Soy ambicioso, pero también autocrítico. Sé lo que puedo ayudar al equipo, disfruto el fútbol, pero también ayudando a mi gente. Sabiendo donde estoy es lo mínimo que debo”.