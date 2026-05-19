Poco se habla de Hugo Duro: un goleador que ya es parte de la historia del Valencia CF

Es el máximo goleador español en las tres últimas ligas

Hugo Duro, el pichichi español de las últimas tres temporadas, sueña con la Selección: "Sabe bastante"

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ValenciaEl ariete del Valencia CF, Hugo Duro, alcanzó en el partido frente a la Real Sociedad su gol número 10 de la temporada. Un tanto que le hace seguir siendo el máximo artillero español entre las últimas tres ligas (34 goles) y colocarse en el ‘top 25’ -igualado con Valdez y Buqué- de máximos goleadores históricos del Club en Primera División. Anotó 13 dianas en la 2023-24; 11 en la pasada temporada y lleva 10 en esta a falta de un partido para la conclusión del campeonato. A pesar de estos datos, sigue siendo invisible para la Roja.

Un delantero para la historia

El delantero madrileño recaló en el Valencia CF en el verano de 2021, procedente del Getafe CF y su primer partido oficial con el conjunto valencianista fue el 12 de septiembre de 2021 en El Sadar frente al CA Osasuna. A día de hoy, ya ha cumplido más de 150 partidos oficiales con el combinado valencianista entre todas las competiciones.

El ariete madrileño recaló en el Valencia CF en el verano de 2021, procedente del Getafe CF y su primer partido oficial con el conjunto valencianista fue el 12 de septiembre de 2021 en El Sadar frente al CA Osasuna. El getafense marcó en la final de la Copa del Rey de 2022. Tiene todavía dos años más de contrato después de esta temporada, con lo que puede aumentar considerablemente ese número de partidos y de goles.

La lista de máximos goleadores en la historia del Valencia CF y los próximos objetivos de Hugo Duro

Por delante, Hugo Duro tiene a Angulo (43 en 313 partidos), Mendieta (44 en 230 encuentros), Claudio López (47 en 130) y Guillot (50 en 153).

1 Mundo Suárez

2 Mario Kempes

3 Waldo Machado

4 Fernando Gómez

5 David Villa

6 Manuel Badenes

7 Vicente Segui

8 Silvestre Igoa

9 Epi Fernández

10 Amadeo Ibáñez

11 Guillermo Gorostiza

12 Lubo Penev

13 Bernardino Pasieguito

14 Roberto Soldado

15 Antonio Fuertes

16 Roberto Fernández

17 Pedja Mijatovic

18 Pep Claramunt

19 Dani Parejo

20 Vicente Guillot

21 Claudio López

22 Gaizka Mendieta

23 Miguel Ángel Angulo

24 Enrique Buqué

25 Hugo Duro