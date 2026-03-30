David Torres 30 MAR 2026 - 14:25h.

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ValenciaHugo Duro es, sumando las tres últimas temporadas, el máximo goleador español en LALIGA con 33 dianas. Su eficacia en el remate está fuera de toda duda, pero aún así es invisible para Luis De la Fuente. El atacante, que marca cuando sale del banquillo y también lo hace cuando es titular, está centrado en su objetivo, que es llegar a Europa con el Valencia CF, pero no oculta que su sueño sería ir a la Selección Española.

Los datos de Hugo hablan por sí mismos. Su eficacia le coloca por delante de otros artilleros como Lamine Yamal, Mbappé. En Sevilla marcó el noveno tanto de esta temporada y, por tanto, es el pichichi del equipo pero hay más. Para lograrlo ha necesitado únicamente 28 remates y, sumados a los de las dos campañas anteriores, en LALIGA lleva 33 dianas, más que Oyarzabal, Ferran Torres o Ayoze, los puntas habituales de De La Fuente.

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La historia de Hugo Duro con la selección española

La historia de Hugo Duro con la Selección Española es curiosa y es que fue convocado por la Sub 21, precisamente con Luis De la Fuente, y luego desapareció del mapa. Esta semana lo contaba en una entrevista en El Mundo. "Fue un poco raro por el COVID. Venía de acabar tarde con el Getafe en Europa League y fui directamente a la sub-21. Metí un gol y fue una experiencia muy bonita. Luego jugaba en el Castilla en Segunda B y había jugadores en Primera y Segunda, así que era normal que no volviera"

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Han pasado seis años, el los últimos tres Hugo no ha dejado de hacer goles en la élite para el Valencia CF. La Selección se ha olvidado de él, pero no el ariete valencianista no descarta volver. Es un anhelo, confiesa sin ruborizarse. "Es un sueño, pero no depende de mí; está el seleccionador, que viene de ganar la Eurocopa y sabe bastante. Trabajaré por si algún día tengo la oportunidad".

"En mi caso, gracias a que el Madrid no me quiso estoy en el Valencia”

En la mencionada entrevista, Hugo Duro, que se declara valencianista de por vida, niega tener envidia de los canteranos del Real Madrid que han debutado “Ninguna. Han tenido que currar mucho. En mi caso, gracias a que el Madrid no me quiso estoy en el Valencia”, dice el ariete que sí recuerda con cariño su paso fugaz por el Bernabéu. “A mí me trataron genial los meses que estuve por la lesión de Mariano y Benzema. Siempre estaré agradecido, especialmente a Sergio Ramos, que me acogió como a un hijo, y eso es tener mucho ganado. De Benzema puedes aprender todo y nada. Aunque te fijes y quieras hacer algo, es muy difícil. Es un talento único.”