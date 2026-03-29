David Torres 29 MAR 2026 - 09:09h.

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ValenciaLos aficionados están ciclotímicos y el Big Data también. En una semana el Valencia CF ha pasado de estar desahuciado de la lucha europea a entrar en la pomada por méritos propios. Sabiendo que hasta diez equipos españoles podrían ir a Europa, desaprovechar la oportunidad es un pecado capital.

Los datos, además, avalan el sueño. El equipo de Carlos Corberán se impuso por 0-2 en el Sánchez Pizjuán en la que fue su sexta victoria en esta segunda vuelta, en la que acumula 18 puntos que se superan los 17 que logró en la primera. Este impulso ha llevado al conjunto de Mestalla a situarse a siete puntos de los puestos de descenso tras haber cerrado la primera vuelta en la antepenúltima posición a un punto de la salvación que entonces marcaba el Mallorca. Pero, además, con sus actuales 35 puntos, está ahora a solo tres de la Real Sociedad que ocupa la séptima plaza, un puesto que según cómo acaben otras competiciones podría dar acceso a jugar competiciones europeas la próxima campaña y a seis del sexto, el Celta de Vigo, que visita Mestalla el domingo de resurrección.

La lucha por Europa y las opciones que le da el Big Data

El caso es que, a nueve jornadas para el final, la lucha por Europa está tan encarnizada que el Valencia CF depende de sí mismo para ir Europa. Este vuelco radical, propiciado por la igualdad que hay en LALIGA, también se refleja en las estadísticas y las previsiones estadísticas. Tras consultar al Big Data y según las predicciones de Driblab, la realidad es que el Valencia CF ha multiplicado por tres sus opciones de ir a Europa en una semana.

De esta forma, en siete días, la dinámica del Valencia CF actual dicta que el Valencia CF tiene un 7.1% de posibilidades de acabar entre los ocho primeros y disputar la Conference League (Hace siete días era el 2.8%). Este porcentaje se reduce algo por lo que a la Europa League se refiere (acabar séptimo), pero aún así es un 6.1% de posibilidades de ser sexto o séptimo (Hace siete días era del 1.7%). Jugar la Champions, eso sí, ya es una quimera y sólo se daría en el 0.6% de los casos (0.2% tras perder en Oviedo)