David Torres 17 MAY 2026 - 21:41h.

El ariete dice "los jugadores hemos sufrido mucho también"

Uno por uno y notas del Valencia CF ante la Real Sociedad: Guido y Javi Guerra, sobresalientes

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ValenciaEl Valencia CF ha disputado en la tarde de este domingo, 17 de mayo, el partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS 2025-26 que le ha enfrentado a la Real Sociedad. El encuentro, disputado en Anoeta, ha finalizado con 3-4 en el marcador. Javi Guerra (x2), Hugo Duro y G. Rodríguez, fueron los autores de los goles valencianistas. Precisamente el ariete madrileño, Hugo Duro, que siempre ha dicho que quería jugar con Europa, se reiteró en su mensaje al final del encuentro. "La verdad es que ha sido una montaña rusa de partido, después de ponernos 3-2 con uno menos... pues estuvimos acertados con uno menos y la recompensa de la victoria y poder pelear por Europa en la última jornada", decía un Hugo Duro que quiere despedir Mestalla en Europa.

Este fue su impecable discurso de Hugo Duro

El equipo se recompuso tras la expulsión de Cömert.

No hemos parado de recibir golpes. Gol nada más empezar, nos remontan, nos expulsan... y pero el equipo ha hecho huevos, si me permites la expresión, y ha competido. Ahora nos viene un hueso duro y vamos a intentar ganar.

"Es una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, no nos lo podemos permitir"

La permanencia ya está asegurada y ahora hay opciones de Europa...

Es una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, no nos lo podemos permitir como plantilla y como club. Hay que hablar más de poder jugar en Europa, porque veo la plantilla, el club y a la afición y tenemos que estar ahí arriba.

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"Es una última oportunidad para darles una pequeña alegría... y último año de Mestalla, creo que lo tenemos que hacer"

Pelearán en la última jornada por entrar en Conference.

Hay que ganar al Barcelona y esperar. Pero centrarnos en lo nuestro, porque si no ganamos no hay posibilidades. Un último esfuerzo de los jugadores y de la afición, que lo hemos pasado muy mal, los jugadores también, ahora esta pequeña ilusión. Es una última oportunidad para darles una pequeña alegría... y último año de Mestalla, creo que lo tenemos que hacer. He pasado un año muy duro, no me he encontrado bien a nivel personal en el equipo y ha sido un poco desahogo final. Creo que tengo nivel para mucho más. Le debo mucho a este escudo, al que le debo tanto. Ojala nos llevemos la semana que viene una alegría y lloremos de alegría.