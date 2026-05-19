David Torres Valencia, 19 MAY 2026 - 09:01h.

Cañizares es partidario de vaciar Mestalla, pero no cree que la manifestación llegue a ningún puerto

¿Un Valencia CF de la zona Meriton medio-alta? En contra de la maldición con Peter Lim

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Se acaban de cumplir doce años desde que la Fundación del Valencia CF, tutelada por Amadeo Salvo y Aurelio Martínez aprobó la venta a Peter Lim. Lo que comenzó como un bienvenido Mr Marshall ha acabado como el rosario de la aurora y todo el valencianismo en contra del máximo accionista de Singapur.

El 24 de octubre de 2014, la Fundación del Valencia CF cerró oficialmente la venta de la mayoría accionarial del Valencia CF a Meriton Holdings, la empresa de Peter Lim, una docena de años en la que el club de Mestalla ha pasado de pelear por títulos europeos a merodear por los últimos puestos de la clasificación, aunque esta campaña, después de siete años, podría -de milagro- colarse en la lucha por la Conference League. En este período ha acumulado pérdidas, sinsabores y el distanciamiento con la masa social es tan evidente que, en cada partido, le piden en Mestalla que se vaya. De hecho, para este sábado hay convocada una marcha desde el Ayuntamiento a Mestalla para protestar.

Santi Cañizares sobre la venta del Valencia CF

En este escenario, en su colaboración semanal en la Cadena COPE, Santi Cañizares se ha referido al sueño del valencianismo y, al ser preguntado sobre la posible venta del Valencia CF, el cancerbero, conocido por su oposición frontal al máximo accionista, ha hecho la siguiente reflexión.

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Hombre, pero puedes andar moviéndote un poco. "Pero vamos a ver, ahora hablamos en serio. ¿En qué momento Peter Lin ha puesto el club en venta?". se pregunta a sí mismo y, el propio Cañizares contesta: "Yo conozco gente que se ha presentado o ha tratado de presentarse en el despacho de Peter Lim en Singapur para hablar de la compra del Valencia. Y no los ha recibido nunca, ni por medio de intermediarios ni por medio personal. No ha querido vender el club, nunca en todo este periodo", sentencia el meta de Puertollano.

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Santi Cañizares no compraría el Valencia CF

No contento con ello, horas después, Santi Cañizares, en el programa La Banda de À Punt desarrollaba esta idea y aseguraba que él no era como Sergio Ramos y no compraría el Valencia CF

"Para que se produzca una venta en un club. El que tiene las acciones tiene que querer venderlas. Vamos a empezar por ahí. Hace 13 meses exactamente, yo me reuní con una persona que estaba tratando de llegar a Peter Lim para, con un grupo, comprar las acciones en Valencia. Me reuní con ellos, no porque yo quisiera, simplemente un café tranquilamente, sin ninguna vinculación. No fueron capaces de sentarse con Peter Lim, ni a través de intermediarios, ni con él en persona, ni presentándose en Singapur, ni nada".

"No es una cuestión de que no hay dinero para comprar en Valencia. Aquí lo primero es que hay un dueño que no quiere vender", dice Cañizares

El caso de Sergio Ramos visto por Cañizares: "No me parezco a él"

"Si no quiere vender el club, ¿qué tontería es esa de que busquemos inversores, los exjugadores, los no sé qué? Luego está el caso de Sergio Ramos", (que está en proceso de comprar el Sevilla), reflexiona Cañizares, que niega ser parecido a él

"Sergio Ramos es un tipo que tiene un patrimonio y que decide que parte de su patrimonio junto con otros socios invertirlos en el fútbol y trabajar para el fútbol. Muy bien, uno primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos. No es mi caso ninguno de los tres. Ni tengo un patrimonio como el de Sergio Ramos, ni quiero apostar el que tengo por el fútbol, ni quiero trabajar en un equipo de fútbol", zanja.

"La manifestación es necesaria"

Sobre la manifestación convocada el sábado, Cañizares asegura que es necesaria. "El poder político le ha favorecido (...) y el estadio se llena todos los días. La afición, pues molesta o no, sigue siendo fiel, sigue yendo al estadio, ¿no?", inicia el portero que dice que "la situación es dramática, esto (la manifestación) desde luego seguramente no nos lleva a ningún puerto", comienza, y añade no obstante que "es necesario, al menos que en grupo la gente se pueda manifestar y pueda manifestar su descontento contra una gestión lamentable, la peor de la historia. Toda movilización es necesaria", asegura.

Para él "es insuficiente, o sea, yo soy de la opinión de que no deberíamos ir al estadio más, pero claro, eso es mi opinión, que no digo que sea la mejor, pero yo, por ejemplo, no voy al estadio, no voy al estadio porque no me gusta ir al estadio y no me gusta ser cómplice del espectáculo que se está viviendo ahí", concluye el meta.