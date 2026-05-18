¿Un Valencia CF de la zona Meriton medio-alta? En contra de la maldición con Peter Lim

Qué tiene que pasar para que el Valencia CF acabe en Europa

El Valencia aspira a su mejor clasificación liguera de las últimas siete temporadas

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Al margen de que pueda obrarse el milagro y romper la sequía de siete años fuera de Europa, el Valencia CF de Carlos Corberán tiene en su mano ser de los equipos destacados dentro de la mediocridad que se ha instalado en el club de la mano de Peter Lim. Y es que, si gana al Barcelona, además de tener opciones de luchar por Europa, podría ocupar la mejor clasificación desde los tiempos de Marcelino García Toral. Asi, el Valencia, que con su victoria ante la Real Sociedad por 3-4 en Anoeta en Liga, ocupa la novena posición con 46 puntos, mantiene opciones en la última jornada del campeonato de alcanzar incluso la séptima plaza lo que supondría su mejor clasificación de las últimas siete campañas.

El Valencia aspira a su mejor clasificación liguera de las últimas siete temporadas: el premio extra

El conjunto valenciano tiene como rivales para alcanzar el objetivo europeo al Getafe, séptimo con 48 puntos, y el Rayo, octavo con 47 puntos. El equipo dirigido por Corberán necesita imponerse al Barcelona en Mestalla en la última jornada y que ganen ni el Getafe contra el Osasuna ni el Rayo en Vitoria contra el Alavés.

En caso de producirse dichos resultados, el Valencia CF, además de clasificarse para disputar una competición europea, finalizaría en séptima posición, puesto que no mejora desde la temporada 2018-2019 cuando terminó cuarto, con 61 puntos, de la mano de Marcelino García Toral, que esta temporada ha sido el entrenador del Villarreal.

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Desde entonces, no ha superado el tope del noveno puesto, que actualmente ocupa y que alcanzó en tres ocasiones: 2019-2020 (Marcelino García Toral), 2021-2022 (Pepe Bordalás) y 2023-2024 (Rubén Baraja). En el resto de temporadas terminó en decimotercera posición (2020-2021 Albert Celades), decimosexta (2022-2023, Rubén Baraja) y duodécimo el curso pasado, ya con Carlos Corberán en la segunda vuelta.