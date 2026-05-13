David Torres 13 MAY 2026 - 13:45h.

Lucas Beltrán sigue con problemas en la rodilla

Alerta roja con Thierry: Qué lesión tiene y posible adiós a la temporada

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ValenciaEl lateral derecho portugués del Valencia Thierry Rendall completó este miércoles todo el entrenamiento con el Valencia, a falta de dos días para el partido de este jueves ante el Rayo Vallecano en Mestalla y, contra todo pronóstico, volverá a una convocatoria antes incluso de lo previsto.

Thierry se lesionó de la musculatura abductora de la pierna derecha a finales de abril en el partido contra el Mallorca en Son Moix y, después de perderse los tres últimos partidos, completó el martes por primera vez toda la sesión junto al resto de sus compañeros. El miércoles repitió la experiencia y tendrá una oportunidad de despedirse del Valencia CF de corto, con el equipo, o incluso sobre el césped. Cabe recordar que el futbolista acaba contrato en junio y que, hasta la fecha, el Valencia CF no negocia su renovación, con lo que, salvo sorpresa, acabará y terminará yéndose libre después de seis años en Mestalla. Sus lesiones han mermado sus capacidades y el club busca laterales derecho en el mercado.

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Lucas Beltrán se lo pierde

Mientras, el argentino Lucas Beltrán, a pesar de que se ejercitó con aparente normalidad, por segundo entrenamiento consecutivo, finalmente no lo ha logrado. "Lucas Beltrán seguirá fuera, no ha superado sus problemas en la rodilla y no estará, pero lo positivo es que vuelve Thierry a la convocatoria. Está disponible", decía Corberán en sala de prensa.

El delantero no entró en la convocatoria contra el Atlético de Madrid ni contra el Athletic debido a unos problemas en la rodilla que le tuvieron apartado de la dinámica del grupo durante la pasada semana, a excepción de los últimos dos entrenamientos en los que trabajó de manera parcial.

El resto del equipo trabajó con normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna a excepción de los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete, que serán las otras bajas para el partido.