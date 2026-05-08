David Torres 08 MAY 2026 - 12:39h.

Julen Agirrezabala no tiene cláusula del miedo y podría dar la sorpresa en la lista de convocados

Las posibles alineaciones de Athletic y Valencia CF en la Jornada 35 de LALIGA EASPORTS

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ValenciaJulen Agirrezabala podría dar la sorpresa en la lista de convocados para el partido contra el Athletic Club de este domingo en San Mamés junto a Lucas Beltrán. Los dos han empezado este viernes la sesión de trabajo con el grupo y, a tenor de sus sensaciones, no están totalmente descartados para La Catedral.

El conjunto vasco es el propietario de los derechos del guardameta de Rentería pero, tal y como ha podido saber ElDesmarque, Julen Agirrezabala podrá jugar contra el Athletic Club a pesar de estar cedido en Mestalla porque no existe cláusula del miedo. Tampoco en el contrato se estipuló ninguna cláusula de penalización si el cancerbero se viste de corto ante sus ex. Es más, si llega a superar las pruebas que ha avanzado el diario As y que determinarán si puede entrar en la convocatoria, se espera ver a un Julen Agirrezabala especialmente motivado ante sus antiguos compañeros y con ganas de reivindicarse tras varios meses en el dique seco por una lesión

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Lucas Beltrán vuelve a trabajar con todos, peor poco

Con todo, la principal novedad en la sesión de trabajo ha sido la presencia de Lucas Beltrán. El enganche argentino del Valencia Lucas Beltrán también se entrenó este viernes con el grupo por las molestias que arrastra en una rodilla. Beltran fue sustituido en el minuto 65 del encuentro de hace dos jornadas ante el Girona y ya no entró en la convocatoria para la visita de este pasado sábado del Atlético de Madrid a Mestalla.

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Sin embargo, sólo realizó la primera parte de la sesión y su presencia en San Mamés es complicada. Siguen también de baja Thierry Rendall, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, descartados para el duelo. Sólo Thierry, que es el que está en un punto más avanzado de su recuperación, tiene alguna opción de disputar minutos antes de que acabe la temporada y se marche del Valencia.