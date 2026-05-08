David Torres 08 MAY 2026 - 09:14h.

La apuesta del Valencia CF sigue siendo Guido Rodríguez

Enzo Barrenechea y el Valencia CF, la historia de amor que no pudo ser: "El fútbol da muchas vueltas"

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ValenciaEnzo Barrenechea vuelve al mercado. En Portugal, aseguran que este verano el Benfica hará caja con él y, como siempre que el argentino busca acomodo, el Valencia CF es una opción factible. No es un secreto a voces, el propio Enzo lo dijo en noviembre. "Viví un año muy lindo aquí”. Al ser preguntado por si volvería, su corazón no puede cerrar la puerta a dónde fue feliz. “En un futuro no lo sé. El fútbol da muchas vueltas, aunque ahora estoy feliz y centrado en el Benfica. Tengo mucho cariño al Valencia y a la afición del Valencia CF", explicaba cuando visitó la Ciudad Deportiva de Paterna. Ese sentir no ha cambiado, pero su futuro sí.

Así, el prestigioso diario A Bola asegura que el Benfica no cuenta con él (ni con Heorhiy Sudakov) para la temporada que viene ya que ha perdido protagonismo tras la llegada de Mourinho. Lleva un mes sin ser titular y desde marzo sin jugar los 90 minutos.

Enzo Barrenechea, ya estuvo a punto de firmar en verano

Enzo Barrenechea dejó tan buen sabor de boca la temporada pasada cuando estuvo cedido por el Aston Villa que, el verano pasado, estuvo a punto de terminar fichado en Mestalla. Con familia en la capital del Turia, cíclicamente viene (la última vez en el parón de selecciones de marzo y abril) y no pierde detalle de lo que pasa en la ciudad y en el club.

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Enzo Barrenechea no ha ocultado su amor por estos colores y su deseo de continuar en Valencia. En verano no pudo, ser el Aston Villa encontró una mejor opción económica y lo traspasó al Benfica, donde esta campaña ha sido un habitual. Ahora, entrar en una puja por su traspaso parece complicado, pero el conjunto de Mestalla podría estudiar una cesión con o sin opción de compra.

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La apuesta sigue siendo Guido Rodríguez pero...

Si bien es cierto, el regreso de Enzo Barrenechea ahora parece una quimera, por el traspaso que podrían pedir por el jugador y porque, además, las miras del Valencia son otras. Acaba de cerrar a Alieu Dieng, tiene a Pepelu y ya ha comenzado a negociar con Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina, auténtico revulsivo del equipo este segunda vuelta de temporada, y al que suspira por ampliarle el contrato. Dicho todo de paso, aunque el propio Guido Rodríguez ha reconocido en ElDesmarque, qué hay contactos para ampliar su contrato y que le gustaría quedarse, las negociaciones no son sencillas. El argentino tiene un sueldo elevado, está a punto de firmar el que puede ser el último contrato de su carrera y ofertas o intereses no le faltan (México, Villarreal etc..)