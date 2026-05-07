David Torres 07 MAY 2026 - 10:31h.

El Nou Mestalla ultima sus preparativos para comenzar la instalación de la cubierta: los nidos de pájaro

La idea es completar los pilares que sostienen la cubierta a finales de mes de mayo

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ValenciaLa construcción del Nou Mestalla sigue desarrollándose conforme a los plazos previstos rumbo a su apertura, estimada para el verano de 2027 (julio). Mientras en los despachos se avanza con la firma del convenio entre el club y el Ayuntamiento, el club prepara la solución técnica para convertirlo en estadio de Atletismo si fuera preciso, y cómo se hará el traslado de los socios a partir de 2027, en el recinto de la Avenida de las Cortes Valencianas, se trabaja para cumplir el siguiente hito: terminar la instalación de los cincuenta que sostienen el anillo de compresión y la cubierta principal a finales de mayo, como estaba planteado en el cronograma.

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Los nidos de pájaro ya asoman

El Nou Mestalla sigue avanzando en su construcción. La instalación de la gran cubierta cada vez está más cerca y, en el día de hoy, ya se pueden contemplar nuevas actualizaciones para su puesta a punto. El Nou Mestalla instala los andamios auxiliares (nido de pájaro) para el montaje de los cables previo al izado de la estructura de la gran cubierta.

36 pilares de 50, ya montados

Actualmente, el Valencia CF, junto con FCC Construcción, trabaja en el montaje de esta importante estructura que cubrirá los 70.044 asientos que tendrá nuestra nueva a casa a partir del verano de 2027. Las empresas Horta Coslada y PFEIFER, ya han avanzado, considerablemente, en el montaje de los andamios auxiliares para el montaje de los cables del anillo de tracción, así como en las protecciones de la grada para el despliegue de los cables radiales. Además, se está avanzando con la ejecución de la fachada y en las torres de escalera (colocadas las cuatro de zona norte y del lateral este).

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En las últimas semanas, también se ha progresado con la estructura de soportación de la cubierta (‘nidos de pájaro’ en cada pilar que traccionan y estiran los cables; se han instalado los andamios y las protecciones del graderío). A su vez, se ha realizado el montaje de los anillos de compresión y se han ejecutado demás pilares.