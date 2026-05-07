David Torres 07 MAY 2026 - 09:19h.

Los cuatro rivales y los cuatro escenarios que enfrentará el Valencia CF para lograr la permanencia

Le podría valer con 39 puntos, pero si suma tres se salvará en el 98.9% de los casos

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ValenciaEl Valencia CF se ha metido en el lío del descenso de lleno. Su derrota ante el Atlético de Madrid y el resultado de sus rivales han complicado la lucha por la permanencia. La tensión es tal que ya hay voces que hablan de competición adulterada por algunos equipos (Real Sociedad o Atlético). En Mestalla en el último partido esa tensión se vivió dentro y especialmente fuera, cuando el equipo salió del estadio entre gritos de un centenar de aficionados y escoltado por la policía (vídeo superior).

Lo que más le duele a la afición es haberse visto salvado y que, por derrotas inesperadas ante equipos que no se jugaban nada (el Atlético vino a Mestalla con cuatro canteranos y suplentes), ahora tiene que hacer cuentas y sacar la calculadora para salvarse. El sentido común dicta que, con 42 puntos, el Valencia podría salvarse, pero tiene 39 y quedan cuatro jornadas. Este fin de semana la cuenta atrás empieza en San Mamés ante un equipo que quiere Europa.

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¿Cuántos puntos necesita para salvarse el Valencia CF?

En este escenario, en el que el descenso está cada vez más cerca, Fran Martínez, doctor matemático por la Universidad de Granada, actualmente trabajando en la de Jaén y especialista en análisis de datos en el fútbol, ha realizado 20.000 simulaciones por ordenador de posibles escenarios en los que el Valencia CF puede salvarse.

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Según su estudio, a los de Mestalla les podría valer sin sumar ni un punto, pero él calcula que, con una victoria más, el equipo de Carlos Corberán se salvará en el 98.9% de los casos. Fran Martínez vaticina que, sumando 0 puntos de los doce que quedan se salvaría en el 47,69%; con 1 punto, en el 77,88% y con una victoria en el 98,96%. En su estadística, con cuatro o más puntos, la salvación será matemática

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El golaveraje del Valencia CF con sus rivales

A estas alturas del análisis, la diferencia de goles entre los equipos implicados adquiere un peso decisivo. Conviene, por tanto, repasarla: al Valencia CF únicamente le queda por resolver su golaveraje frente al Rayo Vallecano, con quien empató 1-1 en el partido de la primera vuelta.

En cuanto al resto de contendientes, la situación está definida: el conjunto valencianista tiene el golaveraje a su favor en caso de igualdad de puntos con Espanyol, Alavés, Sevilla y Levante UD.

Actualmente, lo tiene equilibrado con el Girona, aunque los de Carlos Corberán presentan una mejor diferencia global de goles. También está igualado con el Mallorca, si bien los baleares cuentan con un tanto más a favor.

Por otro lado, el Valencia tiene el golaveraje en contra frente a Elche y Oviedo, este último prácticamente descendido ya.

El calendario del Valencia CF y sus rivales directos

Valencia (12º con 39 puntos)

En casa: Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Espanyol (13º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid*, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Elche (14º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Elche y Girona.

Mallorca (15º con 38 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Getafe y Levante.

Girona (16º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (17º con 36 puntos)

En casa: Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 33 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Madrid y Mallorca