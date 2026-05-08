Colocan a Longoria y el Valencia CF tras los pasos de Otamendi

David Torres 08 MAY 2026 - 11:08h.

Estuvo un año en Mestalla, pero doce después se le sigue recordando con cariño: River también lo quiere

La estrella del Benfica que estuvo a punto de volver a Valencia: "Hubo un sondeo"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF y Nicolás Otamendi siempre han tenido la sensación de que la vida volvería a cruzar sus caminos. Ahora, este verano, podría darse de nuevo la oportunidad. El argentino, campeón del mundo, busca un nuevo acomodo y Mestalla, a tenor de lo que dicen en su país de origen, podría vivir un último baile. Como su compañero en el Benfica Enzo Barrenechea, Otamendi estaría viviendo sus últimos días en Portugal, aunque su club no descarta, como este año, renovarle por una temporada. Y ahí, en su salida al marcado, está, como siempre, como en 2021, la puerta del Valencia.

PUEDE INTERESARTE Enzo Barrenechea sale al mercado y el valencianismo sueña con una alternativa a Guido Rodríguez

Longoria y el Valencia CF entran en la puja

En ese escenario, Pablo Longoria, ex secretario técnico del Valencia CF y flamante nuevo director deportivo de River Plate, de dónde salió el jugador, quiere repatriar a Otamendi igual que está trabajando para llevarse a Lucas Beltrán. Así lo afirma el prestigioso medio TyC Sports en Argentina y ha podido confirmarlo ElDesmarque. River quiere a Nico y el Chacho Coudet hace fuerza para llevárselo. Sin embargo, la misma fuente asegura sin ambages que Valencia, que tiene un ojeador en América, Andrés Zamora Patacchiola

PUEDE INTERESARTE River da un paso más con Lucas Beltrán: así está su ofensiva

Nicolás Otamendi, once años después

Nico llegó al Valencia a principio del año 2014, pero inicialmente no pudo jugar al estar cubiertos los cupos de jugadores extranjeros, por lo que se marchó cedido en la primera mitad de aquel año en el Atlético Mineiro brasileño. Al principio de la temporada 2014-2015 se incorporó al conjunto valenciano, en el que ofreció prestaciones similares a las que en su día caracterizaron a su compatriota Fabián Ayala. En este sentido, Otamendi probablemente fue el central más importante del equipo desde la marcha de Ayala a principios de siglo, por eso, una década después en Mestalla todavía se le idolatra y eso que apenas estuvo doce meses en el club valencianista.

No en vano, tras un año en el Valencia, en el que se convirtió en uno de los mejores defensores de la Liga española, el jugador internacional, firmó por el City, dónde se encumbró.

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Athletic y Valencia CF en la Jornada 35 de LALIGA EASPORTS

Otamendi, hoy con 38 años, llegó al Benfica en septiembre de 2020 y, en cinco temporadas, se ha convertido en uno de los pilares de las 'Águilas' y capitán del conjunto encarnado. El año pasado renovó por una temporada más y ahora acaba contrato. Parece una edad avanzada, pero eso no le ha impedido disputar 29 encuentros esta campaña con tres goles y dos asistencias. Vamos, está en forma y su presidente quiere que siga una temporada más.