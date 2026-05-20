David Torres 20 MAY 2026 - 13:31h.

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ValenciaJavier Solís, director general del Valencia CF, ha vuelto a posicionar Valencia y el Nou Mestalla como potencial sede del Mundial 2030, tal y como la RFEF le ha pedido a la FIFA. En ese sentido, el máximo responsable del club en la ciudad, tras conocerse la salida de Málaga y las dudas de Anoeta y San Mamés, ha vuelto a dejar claro que en la Capital del Turia no sólo no hay dudas, sino que se apuesta denodadamente por ser sede.

“Yo creo que sería inimaginable un Mundial en España sin la tercera ciudad de España incluida en el torneo. Por ubicación, por experiencia de la ciudad en grandes eventos, esta ciudad ha cogido Copa América, Fórmula 1, motociclismo, fútbol máximo nivel, baloncesto máximo nivel", ha explicado Javier Solís en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook dónde ha anunciado también que esperan 50.000 socios y que el Nou Mestalla acogerá conciertos sólo en verano

La defensa de Valencia para ser sede del Nou Mestalla

Javier Solís en la mencionada charla explica las fortalezas del estadio y de la ciudad para ser sede del mundial como ha pedido la Federación. "Tenemos capacidad hotelera, tenemos conexiones y vamos a tener el que será el estadio más moderno cuando llegue al Mundial. El arco mediterráneo español ahora con la salida de Málaga no se puede permitir que solamente la ciudad de Barcelona esté. Es decir, yo creo que es un proceso que todavía hay un Mundial por medio antes de que sea el del 2030 y todas las informaciones que tenemos, todas las cuestiones que hacemos y todo hace indicar que la ciudad de Valencia y por ende el Nou Mestalla estará entre las elegidas para ser sede de un Mundial", explica el abogado.

"Que a nivel ciudad es un impacto absolutamente brutal para el tejido hotelero, para el tejido de ocio, para el tejido del transporte. Te ponen el mapa a nivel Mundial con todo lo que ello significa. Tener un recinto así nuevo, sin duda, es un beneficio para toda la ciudad", añade