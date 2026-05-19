David Torres 19 MAY 2026 - 23:42h.

Solís, sobre el Nou Mestalla: “Esperamos situarnos como uno de los grandes escenarios de Europa”

El Timelapse definitivo de las obras del Nou Mestalla: los últimos avances

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ValenciaPocos hro antes de de que se cumplieran los 103 años de vida de Mestalla, el director general del club, Javier Solís, ha hablado de la venta del estadio de Mestalla, que entra en su última fase, y del traslado al Nou Mestalla, proyecto que dirige y que al estar parado "era una piedra en el zapato para el club". En su opinión, el nuevo estadio va a situar al Valencia a la cabeza de Europa "con este salto que vamos a dar".

Así, el propio Javier Solís, junto a Jorge García, director comercial y marketing, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, y el director de proyectos de Legends en el Valencia, Alberto Zambrana, en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook' ha explicado que el cambio al estadio nuevo es un cambio radical para la entidad por las oportunidades que se presentan. “Como os podéis imaginar, es un cambio de dinámica absoluta para el club. Como bien has comentado, desde enero del año pasado, cuando se empezaron las obras de nuevo, se ha ido viendo cómo el estadio se está convirtiendo en una realidad que va a posicionar al club en términos de casa y en términos de ingresos, en términos de tecnología, a nivel de otros muchos clubes, no solo en España, sino también en Europa. Para nosotros, lo considerábamos en la casa como la última gran contingencia que tenía el club. Hoy en día, con este salto que vamos a dar, esperamos posicionarnos al nivel de los grandes venues, de los grandes recintos. Como he dicho, no solo de España, sino también de Europa.”

"Tener un estadio parado desde el 2009 era una piedra en el zapato para el club"

Retomar las obras no fue sencillo por el coste de más de 300 milones de euros, recuerda Javier Solís, pero había que hacerlo. “No era sencilla de tomar, pero era una necesidad que tenía el club. Tener un estadio parado desde el 2009 era una piedra en el zapato para el club. Sí que es cierto que, al principio, y con un ejemplo lo podremos entender, cuando necesitábamos la venta del anterior estadio para empezar a construir el nuevo, evidentemente el comprador eso lo sabía. Tú cuando quieres vender algo y el de enfrente lo sabe, no te ofrece lo que tú crees que vale”, explica Javier Solís que recuerda que “con la entrada de CVC y luego con el magnífico trabajo que ha hecho el club, cerrando la financiación con Goldman Sachs, se da un poco la vuelta a la situación. El club ya tiene esa capacidad de empezar, y no solo de empezar sino terminar el estadio”, añade.

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La venta de Mestalla

Continuando con su reflexión en el mencionado podcast, Solís da algunas pinceladas de la situación de la entidad en el proceso de venta de Mestalla que ha entrado en su fase definitiva. Para él, el préstamo con Goldman Sachs lo cambió todo. “Eso evidentemente nos da una posición más de fuerza en la venta del actual estadio. Y por tanto yo te diría que, desde que cerramos la financiación y por supuesto desde que empezaron las obras, ya nos dimos cuenta del activo que se iba a generar y de la importancia que iba a tener para el futuro del club. Y no solo del club, también de la ciudad, porque va a ser un epicentro de desarrollo nuevo en la ciudad que sin duda va a revertir en el beneficio de todos los ciudadanos.”