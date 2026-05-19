David Torres 19 MAY 2026 - 15:08h.

Serán diez mil socios más, se pactarán con los vecinos los horarios de los conciertos

Cuándo y cómo será el traslado de los socios del Valencia CF al Nou Mestalla: por fases y por antigüedad

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ValenciaEl Valencia CF, que comenzará el traslado de sus socios a final de 2026, espera llegar a los 50.000 abonados en el Nou Mestalla en la campaña 2027-28, es decir, crecer en 10.000 respecto a su situación actual, y hará conciertos en verano en horarios con los que pretende ser parte del vecindario del barrio de Benicalap en el que está ubicado.

Así lo explicaron Javier Solís, director general del Valencia, Jorge García, director comercial y marketing, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, y el director de proyectos de Legends en el Valencia, Alberto Zambrana, en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook' que recoge EFE.

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“Ahora mismo, en el club tenemos 40.000 abonados. Siempre nos hemos marcado un punto de equilibrio en el que aproximadamente el 80% de nuestra capacidad sea para abonados y un 20% lo guardamos para ‘tiqueting’ y patrocinadores. Si ese 80% lo llevamos a los 70.000, vamos a crecer en abonados de los 40.000 actuales, que es un poco donde solemos pararnos, a 50.000”, explicaron.

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Confirman cuándo será el traslado de los socios

En el mencionado podcast, confirman la información que ha venido publicando ElDesmarque sobre los pasos que se darán para el traslado al nuevo campo. Primeramente, el club se volcó en vender el hospitality, y diseñar las zonas y los acuerdos de restauración, y dejaba para finales de 2026 el traslado de los socios al Nou Mestalla. La migración de abonados tendrá lugar “a lo largo del año que viene” en el que los cuarenta mil abonados de aforo general de Mestalla podrán seleccionar su asiento en el nuevo estadio junto con nuevos abonados también que se quieran unir a ese proceso, avanzaron los directivos.

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Conciertos en verano

Además, de repasar detalles que ya se conocía sobre el Nou Mestalla, concebido para ser utilizado los 365 días del año, contará con diez productos de hospitality, por lo que las zonas de abonos especiales pasarán de tener mil localidades a seis mil quinientas, un museo, ocho salas para eventos, cuatro locales a pie de calle, una cocina central de más de 1.000 metros cuadrados, casi 30 cocinas satélites y una 'zona fan' de casi 5.000 metros cuadrados.

En cuanto a los eventos, los directivos señalaron que el Nou Mestalla solo albergará conciertos en verano y que establecerán horarios para ser parte del vecindario. “Nuestro plan de negocio no pasa por ser un lugar de conciertos permanentes, solamente en la época estival y en horarios que seamos parte del vecindario y de la actividad. Nos hemos reunido también con la Asociación de Vecinos de Benicalap para contarles nuestra estrategia a nivel de conciertos”, apuntaron.